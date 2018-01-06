“Türkiye AB Kapılarında Bekletilecek Ülke Değil”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin AB süreciyle ilgili, “Türkiye gibi başka ülke AB içerisinde yok. Gerekçelerini sunmaya gelince gerekçe sunamıyorlar. Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. ‘Ne olur artık bizi de alın diyecek’ halimiz de pek yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle ilgili Erdoğan, “Türkiye, AB süreci içerisinde ne yazık ki sene 63 -2017 bu kapıda 54 yıl bekletilen ülke. Fransa AB’nin önemli ayağını oluşturuyor. Türkiye gibi başka ülke AB içerisinde yok. Gerekçelerini sunmaya gelince gerekçe sunamıyorlar. Türkiye AB kapılarında bekletilecek bir ülke değil. Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Artık bizi alıverin diyecek halimiz de pek yok. Bunu Fransa’dan söylüyorum” diye konuştu.

Fransa ile hedefin 20 milyar ticaret hacmine ulaşmak olduğunu belirten Erdoğan, “Bütün mesele ilgili bakanlarımızı ve birimlerimizin dayanışma içerisinde atacakları adımdır. Bir başka adımda özellikle Türk Hava Yolları ve Airbus alanında imzalarımız. ASELSAN, ROKETSAN, EUROSAM olarak bu adımı atmış bulunuyoruz” diye konuştu.

“Teröre 35-40 yıldır ciddi bedeller ödedik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin, “Teröre 35-40 yıldır ciddi bedeller ödedik. Fransa’nın da ödediği bedelleri biliyorum. DEAŞ’le mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Sınırımızda Suriye’ye karşı verdiğimiz mücadele var. DEAŞ’la mücadelemiz süreceği gibi aynı şekilde PYD/ YPG de PKK’nın yan kollarıdır. Aynı mücadeleyi de vermemiz lazım. Bazı arkadaşlarımız yanlarına PYD ve YPG alınca DEAŞ’le mücadele ettiğini düşünüyor” dedi.

“Kamplarımızdaki yaşayan insan sayısı 3,5 milyona ulaşmıştır”

AB’nin Suriyeli mültecilere yönelik verilen sözü tutulmadığına değinen Erdoğan, “Türkiye’de şu anda Suriye’deki mültecilere yönelik kamplarımızdaki yaşayan insan sayısı 3,5 milyona ulaşmıştır. 260-270 bin insan da çadır ve konteyner kentlerde barınıyor. Bunların bakımı bize, sivil toplum örgülerine ait. 30 milyar dolar harcama yaptık. AB’nin sözü vardı. Şu ana kadar gelen rakam 910 milyon Euro’dur” şeklinde konuştu.

“Terör ve teröristlerin bahçıvanları vardır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı her zaman yargı bağımsızdır diyor. Türkiye’de de yargı bağımsızdır. Bağımsız yargı kararını kendi oluşturuyor kendisi veriyor. Terör kendi kendine oluşmuyor. Terör ve teröristlerin bahçıvanları vardır. O bahçıvanlar düşünce adamı diye bakılanlardır. Oranın fikir babaları olarak onları yetiştirilirler. Bir gün gelir ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkar bunun bedelini 35 bine aşkın şehit vererek ödedik. Umarım Fransa böyle bedel ödemez” diye konuştu.

Basın mensuplarının AB-Türkiye sürecine yönelik yönelttiği soru üzerine Erdoğan, “AB ilişkilerinin ivme kazanması, beklediğimizi alabilmek için biraz zaman gerekecek. Gerek Dışişleri gerek AB Bakanımız süreci takip ediyorlar. AB ile 16 fasıl açıldı ama bunlar kapanmış değil” dedi.

Fransız gazetecinin MİT tırları sorusunu imalı bir şekilde sorması üzerine Erdoğan’dan sert tepki geldi. Erdoğan, Fransız gazeteciye “Bu soruyu FETÖ ağzıyla soruyorsun” diyerek şunları kaydetti:

“O tırlarla ilgili operasyonu yapanlar şuanda cezaevinde. İstihbarat teşkilatının bu tür operasyonlara yönelik kamyonlarla nereye silah taşıyacağına yönelik yetkileri var. Sen bana bunu soruyorsun da ABD’nin getirdiği 4 bin tır silahı niye sormuyorsun. Bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Bunları yutacak biri yok. Tamamen bir FETÖ ağzıdır bu. FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenin”

“Astana ve Soçi süreçleri Cenevre’yi tamamlayıcı çalışmalardır”

Astana -Soçi süreçlerine ilişkin yöneltilen soru üzerine Erdoğan, “Suriye krizine yönelik, Astana süreciyle alakalı olarak 8. bölümünü yaptık. 8. bölümdeki çalışmalar devam ediyor. Astana, sadece Rusya ve İran’ın katıldığı süreç değil. Bu sürecin devamında Soçi çalışmaları başlatıldı. Bu süreçler, Cenevre’ye alternatif değil Cenevre’yi tamamlayıcı çalışmalardır. Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun gereği neyse yaparız. Sınırda tamamıyla yerleşim bölgeleri olduğu gibi 260 bin mülteci de bu sınırlarda yaşıyor. Amerika’nın hala PYD /PYG’ye tırlarla yüklü silahları vermesi üzüntü kaynağımız. Müttefiksek bunun gereğini yapmaz lazım. Bir terör örgütünü iki terör örgütüyle yok etme anlayışı terörle mücadele değildir. Hedefimiz Esed’siz Suriye halkının kendi iradesiyle seçimi gerçekleştirmektedir. Suriye halkının kendi iradesinin ortay çıktığını görmemiz gerekir” diye konuştu.

İŞADAMLARIYLA BULUŞMA..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris’te Fransa Sanayiciler ve İşadamları Derneğinde (MEDEF) Fransız iş adamlarıyla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine değinerek “İkili ilişkilerimizde 3 tane antlaşma imzaladık. Antlaşmalardan bir tanesi EUROSAM ile ilgiliydi. Fransa, İtalya, Türkiye’yi kapsayan antlaşma imzalandı. Bir diğer antlaşma AİRBUS ile alakalı Türk Hava Yollarını içine alan bir antlaşmaydı. Bir diğeri de gıda sektörüne yönelik bir antlaşmayı da bugün imzaladık. Bölgesel konularda da Irak, Suriye, Filistin İsrail ilişkilerini masaya yatırdık. Kudüs meselesini ve Avrupa Birliği sürecini masaya yatırdık” dedi.

Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacmine de değinerek “Güçlü ticari ve ekonomik bağlantılarımız var ama şu anda ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye ve Fransa’yı, gerçekten tatmin edecek rakam değil. 13,5 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. İstiyoruz ki bu rakam çok daha yukarılara çıksın. Bu rakamı daha yukarılara tırmandıracak olursak inanıyorumki Fransa ve Türkiye daha önce hedeflediğimiz 20 milyar euroluk hedefe doğru yürümeye başlar. Bizim daha önce belirlediğimiz hedef 20 milyar euroydu. Bunu yakalamamız lazım. Şuan Fransa dünyanın en büyük 5’inci, Avrupa’nın en 2’nci ekonomik gücüyken, Türkiye satın alma gücüne göre dünyanın 13’üncü, Avrupa’nın ise 5’inci büyük ekonomisidir. Fransa dünyanın en çok yatırım yapan ve alan 3’ncü ülkesiyken, Türkiye 2012 yılından beri Batı-Asya olarak tanımlanan coğrafyanın, en çok yatırım çeken ülkesi olmayı sürdürüyor. Sadece bu veriler bile hala 14 milyar doları dahi bulmayan ticaret hacminin, iki ülkenin gerçek ekonomik potansiyelini yansıtmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

” Türkiye’nin ihracat hacmi yaklaşık 157 milyar doları buldu”

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz 15 Temmuz 2015 tarihinde darbe girişimine maruz kaldı. Demokrasimiz ve cumhuriyetimiz halkımızın cesaretiyle bu sınamadan daha da büyüyerek, güçlenerek çıkmıştır. Şu an itibariyle Türkiye’nin ihracat hacmi yaklaşık 157 milyar doları buldu. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen çok iyi rakamdı. Ekonomimizde bu hain saldırıyı, öncesindeki ve sonrasındaki tüm tuzaklarla birlikte başarıyla geride bırakmayı bilmiştir. 2017 yılının 3’üncü çeyreğinde yüzde 11’lik bir büyüme hacmini yakalayan ülkemiz, yüzde 7,4’lük büyüme oranı ile yeni bir rekor kırmıştır. Pek çok kredi derecelendirme kuruluşu, uluslararası ekonomik örgüt, Türkiye’nin ekonomik büyüme verilerini ciddi olarak tekrar gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. 4’üncü çeyrekte de başarılı bir netice elde ederek, 2017’yi yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyle tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu büyüme oranı ile Türkiye bir kez daha G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi durumuna gelmiş olacaktır.”

“2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz”

Erdoğan, “2023 yılında Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümünü kutlayacağız. Önemli tarih için belirlediğimiz vizyonda belirli ekonomik hedeflerimiz bulunuyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında girmeyi hedeflediğimiz 2023 vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede büyük çaplı yatırımlarımız sürüyor. Dünyada tamamlanmış 10 mega projeden 6’sının Türkiye’de bulunması bir tesadüf değildir. Geçtiğimiz 10 yılda yürüttüğümüz büyük ölçekli projelerimizin maliyeti 200 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2016 yılında Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim köprülerinin ayrıca Avrasya Tüneli’nin açılışını yaptık. Dünyanın en uzun köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temelini attık. 2018 yılında da İstanbul’da da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını hizmete açmayı hedefliyoruz. İlk etapta yılda 90 milyon yolcu kapasiteli bir adım atıyoruz. 2023’te bu rakam 150-200 milyonu bulacaktır” diye konuştu.

Paris, iha