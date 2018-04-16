“Türkiye Güçlenmeye Devam Ediyor”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bu kadar oynanan oyunlara rağmen Türkiye büyümeye, milletiyle güçlenmeye devam ediyor.” dedi.

Çalık, Malatya programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısına katıldı. Çalık, “Bütün şehirleri gezerken, fiziki yapılarını görürken, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışlarımızı da yerinde incelerken ben Malatya’daki belediyecilik anlayışı ile bir kez daha gurur duyduğumu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Daha önce sadece 2 bin kilometre karelik bir alana hizmet eden Malatya Belediyesi, şuanda 12 bin kilometrekareye hizmet ediyor. Bin kilometrelik yol ağını 13 bin kilometrelik yol ağına çıkartmış vaziyette. Alt yapı ve su hizmetler için, içmesuyuna sağlıklı erişim için tam 330 milyon TL toprağın altına para gömmüş durumda. Ben sosyal, kültürel belediyecilikteki hizmetlerini bir kenara koyuyorum, ama belediyenin asli hizmetlerinde olan ulaşım için, alt yapı için, kanalizasyon için yaptığı hizmetlerin takdire şayan olduğunu görüyorum. 300 milyon TL’lik içmesuyuna yapılan hizmetlerinde çok önemli olduğunu bir kez daha altını çizmek gerekir. Yapılan hizmetlerin hesabını veriyoruz, bu hesap verişi ise sadece AK Partili belediyelere mahsustur. Yapmamız gereken hizmetler konusunda ne varsa, hepsini yapacağız.” diye konuştu.

-Kale ilçesindeki toplantı

Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililerle birlikte AKP Kale İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya’nın alt yapısını yeniliyoruz, hem de imar planları ile Malatya’ya yakışan planlı, düzenli gelişen bir şehre dönüştürüyoruz. Hem yaptığımız onlarca kültürel merkezleri, yüzün üzerinde büyük orta ölçekli parklarımızla, yine spor tesisi alanlarımızla, çocuklarımıza ve engellilerimize verdiğimiz eğitim alanları ile oluşturduğumuz yeni müzelerimizle Malatya gerçekten cazip hale dönüştü. Buradaki amacımız; Malatya’yı sağlıklı planlı büyüyen bir şehre dönüştürmek, bir değer yandan da sanayisini ve ekonomisini büyütmek. Gelişen şehir, sağlıklı büyüyen bir şehir, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir kenti oluşturmak, o kentteki sağlığı da, eğitimi de geliştiriyor, hem de kentin nüfusunun gelişmesinde de, yatırımcının gelmesinde de büyük etken oluyor.” dedi.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, parti teşkilatı olarak 2019 seçimlerine hazır olduklarını belirterek, seçimlerde Malatya’nın seçim sonuçlarındaki başarıları ile yine birincilikler elde edeceğini kaydetti.

Çalık yaptığı konuşmada, “şuandaki büyüme rakamlarımız, çok daha yüzde 10’lar civarlarında büyüme hedeflerimiz vardı ve dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girme hedeflerimiz vardı. Bunu görenler 2013 yılından itibaren hem ulusal, hemde uluslararası güçler Türkiye’nin başına çorap örmeye, ellerinden gelen tüm gayretleri, tüm silahları kullanmaya çabaları da hepinizin gözleri önünde. Ama bu millet yüce millet, bu millet köklü millet, bu millet şerefli bir millet, asla bunlara izin vermedi, prim vermedi, ne darbelerine izin verdi, nede geçit verdi. çorabı, bizim başımıza geçirmek isteyenlerin başına geçirdi. FETÖ ve tüm terör örgütleriyle inanılmaz bir mücadele verdi.” diye konuştu.

Çalık, milletin 15 Temmuz’da FETÖ darbe girişimine karşı göğsünü siper ettiğini belirterek, milletin vatan, bayrak ve ezan düşmanlarını içinde barındırmadığını söyledi.

Türkiye’nin hem terör örgütleriyle mücadele ettiğini hem de yatırımları hız kesmeden sürdürdüğünü dile getiren Çalık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini attı. Bu kadar oynanan oyunlara rağmen Türkiye büyümeye, milletiyle güçlenmeye devam ediyor. Sizin verdiğiniz oyun hakkını aslanlar gibi veren liderimiz var. Büyümelere devam ederken sınır ötesi operasyonlara da devam ettik.” dedi.

Çalık ve beraberindekiler Kale Kaymakamlığı ile kale Belediyesini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

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