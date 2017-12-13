“Türkiye’de En Fazla İstihdam Sağlayan 2’nci Firmayız”

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün oğlu olan ve babasıyla aynı adı taşıyan, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve hedeflerini paylaştığı basın toplantısında, 2018 yılında 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak, yurtdışında 120, yurtiçinde 30 yeni mağaza açmayı ve yüzde 33 büyümeyle 16 milyar 200 milyon TL ciroyu aşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye’nin global arenadaki önemli markalarından LC Waikiki, bugün 38 ülkede 833 mağazasıyla yaklaşık her 2,5 günde bir mağaza açarak dünyada sektörün önde gelen markalarından biri olmayı hedefliyor. ‘İyi giyinmek herkesin hakkı’ temasıyla faaliyetlerini sürdüren firma, önümüzdeki yıl 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak 50 ülkeye ulaşmayı, Türkiye’de 30 ve yurtdışında açılacak 120 yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını bine, cirosunu 16 milyar 200 milyon TL’ye ulaştırmayı hedefliyor. İstanbul’da yapılan toplantıda 2017 yılını değerlendiren LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2018 yılı hedeflerine değindi.

”Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan 2’nci firma olduk”

Firmanın 2017 yılını değerlendiren Vahap Küçük, ”2016’dan 2017’ye girerken ister istemez bir karamsarlık vardı. Hepimizin bildiği gibi darbe hadisesi ve terör hadiseleri nedeniyle 2017’ye moral ve motivasyon olarak düşük olarak girdik. Buna rağmen bütçemizi iddialı yaptık. Bu sene inşallah yüzde 30 büyüyerek kapatıyoruz. Buda bizim perakende ciromuzu 12 milyar 200 milyon TL’ye ulaştırıyor. Firmamızda 7 bin kişiye istihdam sağladık. Buda çalışan sayımızı 42 bine ulaştırdı. Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan 2’nci firma olduk ama kendi sektörümüzde yani perakende sektöründe en fazla istihdam sağlayan şirket konumuna getirdi. En fazla kadın çalıştıran firmayız. En fazla kadın yönetici bulunduran firmayız. Türkiye’de 30 yeni mağaza, yurtdışında 90 civarında mağaza açıldı ve 120 mağazaya tamamladık. Buda bizi toplam 1 milyon metrekare üzerinde satışa ulaştırdı. 2017’yi bu şekilde değerlendirdik” dedi.

”2018’de yüzde 33 gibi bir büyüme hedefi koyduk”

2018 hedeflerini açıklayan Küçük, ”2018’de daha fazla büyüme hedefi koyduk. Yüzde 33 gibi bir büyüme hedefi koyduk. 8 bin yeni istihdam hedefi ön görüyoruz. Büyüklük olarak 16,2 milyar TL gibi büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yurtdışında 120 mağaza, Türkiye’de 30 mağaza açmayı planlıyoruz. 12 ülkeye de girmeyi hedefliyoruz. Böylelikle dünyada farklı kıtlarda 50 ülkede faaliyet göstereceğiz” şeklinde konuştu.

”İhracatı önümüzdeki yıl 850 milyon dolara büyütmeyi hedefliyoruz”

İhracata değinen Küçük, ”Bu sene markalı ihracat olarak 600 milyon dolarla kapattık. Önümüzdeki yıl bunu 825 milyon dolara büyütmeyi hedefliyoruz. Buda bir taraftan istihdam, bir taraftan Türkiye’ye döviz girdisi sağlama konusunda bizi motive eden önemli araçlar diye söyleyebilirim” dedi.

İnternet satışı hakkında bilgi veren Küçük, ”İnternet satışımıza geldiğimizde bu sene yüzde 50 gibi büyüdük. Önümüzdeki yıl yüzde 50 gibi büyümeyi hedefliyoruz. Buda bize 456 milyon TL’lik bir internet gelen satış büyüklüğüne eriştirecek. Yurtdışında ilk internet satış organizasyonu kuran bir markayız. İnternet sitesi 9 dilde ve 7 para birimi ile kısa zamanda devreye girecek. Bu şekilde globalde de internet satışı ile markamızı, tüketici ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul, iha- malatyahaber.com