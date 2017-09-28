“Türkiye’ye Düşmanlık Eden 10 Kere Düşünsün”

Başbakan Binali Yıldırım, “Ülkemizin gerek Irak gerek Suriye güney hudutlarında herhangi bir bölünme ayrılıkçı hareket yapay devlet kurma girişimi olursa Türkiye olarak biz bunu ulusal güvenlik meselesi olarak görür ve gerekeni yaparız. Bunu tüm dünya bilmeli. Türkiye’nin dostluğuna herkes güvensin. Türkiye’ye düşmanlık edenler de 10 kere düşünsün” dedi.

Çorum’da düzenlenen Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumuna katılmak için kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, Irak Merkezi hükümeti ve İran’la birlikte yok hükmündeki referandumun ardından alınacak tedbirler için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Bu yönde kararlığımız tamdır. Herkes bilmeli ki bölgede yeterince sorunumuz var. Yeni sorun alanları istemiyoruz. Suriye’de 7 yıldır yaşanan iç savaş, DEAŞ, PKK, PYD yüzünden milyonlarca insan evini terk etti. Yine yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Bunun en büyük bedellerini komşu ülkeler Türkiye ödedi. Buraya ilgisiz kalmamızı kimse beklemesin. Önlemlerimiz peyderpey devreye girecek. Kardeşçe yaşadığımız topraklara fitne tohumunun ekilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Kürtler, Araplar kardeşimiz. Bu yanlışın Kuzey Irak’ta yapılan referandumun orada yaşayanlara hiçbir faydası yok. Sorunları büyütür, huzur getirmez. Muhtelif yöneticilerin kirli pazarlıklarının bedelini Kürt kardeşlerimize ödetmeyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun bin yıllık beraberliğimizi ilelebet sonsuza kadar birlik içerisinde, beraberlik içerisinde tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan anlayışıyla sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Fitil fitil burunlarından gelecek”

“Demokrasi ile milletin seçtiği cumhurbaşkanı, hükümete silah doğrultan alçak FETÖ mensupları bilmeli ki fitil fitil burunlarından gelecek” diyen Başbakan Yıldırım, “Açılışını yaptığımız 800 yataklı hastanenin adını sizin evladınız 15 Temmuz şehidi Erol Olçok koyduk. Demokrasi ile milletin seçtiği cumhurbaşkanı, hükümete silah doğrultan alçak FETÖ mensupları bilmeli ki fitil fitil burunlarından gelecek. Hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde en ağır şekilde alacaklardır. Çorum, üzerine düşenin çoğunu yaptı. Alçaklara dur dediniz. Allah sizden razı olsun. 1 Kasım’da rekor seviyede destek verdi. Tekrar AK Parti’yi iktidar yaptı. Çorum 16 Nisan’da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getiren referandumda yüzde 63 üzerinde destek verdi. Türkiye ortalamasının 12-13 puan üzerine çıktı. Biz Çorum’a hizmet yapmaya devam edeceğiz. İhtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Terör bizi yıldıramaz”

Terörün Türkiye’yi yıldıramayacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, “Ekonomimizle, ihracatımızla büyümeye devam ediyoruz. Bu yılın 8 ayında Türkiye yüzde 5 üzerinde büyüdü. Dünyada kriz varken ülkemiz bu başarıyla gelişmiş olan 20 ülke içerisinde 3 Avrupa ülkelerinin büyümesinin tam iki katına çıktı. AK Parti’nin gelecek vizyonuyla da ekonomimiz daha da büyüyecek. Cumhuriyetin 100. yılına emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Tecrübemizi gelecek hedeflerle birleştirip milletin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Enerji, ulaşım, sağlık, tarım alanında bir çok projeleri tamamladık. Ülkemizin bereketli topraklarını suyla buluşturduk. Düne kadar basit tüfeği bile yapamayan Türkiye savunma sanayinde kendi kendine yeter ülke haline geldi. Daha fazlasını yapacağız. Güvenliğimizi tamamen kendi imkanlarımızla sağlayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek. Tarım ve hayvancılıkta yerli üretimi teşvik ediyoruz. Çorum’da sulanabilir arazilerin tamamını suyla buluşturmak Çorum’un bereketli topraklarına bereket katmak olacak. Dünyanın en büyük projelerini yapan ülkenin adı Türkiye’dir. Onun için Türkiye’yi kıskanıyorlar. Uğraşırlarsa uğraşsınlar. Ne olacak. Kimseye minnetimiz yok. İşimize bakacak. Türkiye Orta Doğu’nun da Avrupa’nın vazgeçilmez ülkesi haline geliyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin 7 bölgesini üretir hale geleceğiz”

Türkiye’nin 7 bölgesinin tüketen değil üretir hale geleceğini dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Teşvikler, destekler yapımı tamamlanan OSB’leri daha da çeşitlendirerek çoğaltacağız. Çorum’da Kırdıkdilim diye bir yer var. Salavat getirerek geçiyorduk. Orayı köprü ve tünellerle otoban gibi bir yol yapacağız. İnsanımızın hayatı bizim için her şeyden üstündür. Bir kişiyi yaşatmak insanlığı yaşatmaya bedeldir. AK Parti’ye verilen destekle ülkemiz günden güne büyüyor. Yatırımlarla hak ettiği yere geliyor. Planlarımız çalışmalarla yeni iş alanları oluşturuyoruz. İşsizlikle mücadelemiz hiçbir taviz vermeden kararlılıkla devam ediyor.”

Başbakan Yıldırım, daha sonra 64 tesisin açılış kurdelesini kesti.

Çorum, iha