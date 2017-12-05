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Malatya Haber -

Tuvalet Kapısındaki Bayrak İçin Soruşturma

Tuvalet Kapısındaki Bayrak İçin Soruşturma
  • 05.12.2017
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Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Doğanyol Öğretmenevi’nde  ‘Türk bayrağının tuvalet kapısına asıldığı’ iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlattıklarını söyledi.

Haberin kamuoyuna yansımasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ve 2 müfettişin Doğanyol ilçesine gönderildiğini belirtti. Tatlı, “Varsa bir ihmal veya kasıt sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

Tatlı, Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdüründen aldığı ilk bilgilere göre 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bahse konu salonun tamamının Türk bayraklarıyla donatıldığını öğrendiğini belirterek, “Personel her yere bayrak asarken buraya da asmış. Art niyet taşıdığı kanaatinde değiliz ama inceleme neticesinde varsa bir suç veya kasıt bunla ilgili gerekli soruşturmalar da yapılacak. Önce bir inceleme yapalım. Netice gelsin sonra Valimizin talimatları doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Tatlı, gazetede yer alan fotoğrafa baktıklarında konuşma kürsüsünün de hemen tuvalet kapısının önünde olduğunu ifade ederek “Bütün etkinlikler bu salonda yapılmaktadır. Bu nedenle bu lavabo aktif olarak hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Ama yinede lavabo tabelasının altına bayrağımızın asılması ile ilgili gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılıyor” diye konuştu.

yenicaggazetesi.com.tr- iha- sozcu.com.tr- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Mehmet Yılmaz dedi ki:
    5 Aralık 2017, 15:22

    Öğretmenlerimizin önündeki masada büyük bir bayrağımız var .Yemin eder gibi,and içer gibi ellerini koymuş Öğretmenler gününde güzel bir poz vermişler.
    Bence güzel görünüm için kapıyada bayramığımızı asmışlar.
    Bu fotoğrafı kötü niyetli yorumlamak ve soruşturma açmak tamamen yanlış bir karardır.Müfettiş gönderilmesi kınanmalıdır.

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