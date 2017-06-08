U 12 Futbol Şenliği Başladı

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) ile Futbol Malatya İl Temsilciliği tarafından Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkısıyla düzenlenen U12 Futbol Şenliği başladı.

Yeşiltepe 1 nolu sahada gerçekleştirilen şenliğin açılışına; Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat, MASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Van ve Ergin Turan ile ligde yer alan takımların idarecileri, antrenör, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ligin şenlik havası içerisinde geçeceğini, bu ligde bütün takımların şampiyon olacağını, takımlarımızın hedefinin ileriki yıllarda üst kategorilerde oynayacağını ifade etti ve takımlara başarılar diledi.

U12 Futbol Ligi’nde oynanan ilk karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Adafı Kartalspor-Kale Gençlerbirliği: 0-2

Anadolu Selçuklu-Yeni Malatyaspor: 4-2

Malatya Galataspor-İnönü Üniversitesispor: 3-3.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi