U14 2. Kademe Maçları Malatya’da
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen U14 Türkiye Futbol Şampiyonası’nın ikinci kademe maçlarının bir ayağı Malatya’da yapılacak.
U14 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda ikinci kademe maçları dört grupta oynanacak. 12-15 Nisan’da oynanacak olan ikinci kademe maçlarının bir ayağı Malatya’da olacak.
Malatya Grubu’nda Diyarbakır AMED, Diyarbakır DSİ, Mersin Çukurova İdman Yurdu, Kayseri Atletik Spor, Kahramanmaraş Kurtuluş 1920 ve Hatay Karaağaç Spor takımları mücadele edecek.
Yeni Malatya Gazetesi
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