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Malatya Haber -

U15 Ligi Cumartesi Başlıyor

U15 Ligi Cumartesi Başlıyor
  • 04.01.2018
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 2017-2018 Malatya U15 Futbol Ligi, 6 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

  U15 Futbol Ligi, Cumartesi günü start alıyor. 12 takımın katılımıyla 12 grupta oynanacak olan karşılaşmalarda gruplarını lider tamamlayan takımlar şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Şampiyon olan takım, Malatya’yı U15 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda temsil edecek.

  U15 Futbol Ligi’nde A Grubunda; Kaldırımgücü, Anadolu Selçukluspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Konak Belediyespor, Adafı Kartalspor, Erkenek Hürriyet Gençlikspor takımları mücadele edecek. B Grubu’nda ise Malatya Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor, Telekomspor, Malatya Fenerspor, İnönü Üniversitesispor, Kale Gençlerbirliği, Demirspor takımları birincilik için karşılaşacak.

  U15 Ligi’nin ilk haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

11.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Konak Belediyespor

13.00 Adafı Kartalspor-Anadolu Selçuklu

14.30 Erkenek Hürriyet Gençlikspor-Kaldırımgücü

B Grubu

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.30 Malatya Fenerspor-İnönü Üniversitesispor

13.00 Kale Gençlerbirliği-Telekomspor

14.30 Demirspor-Malatya Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor.

Yeni Malatya Gazetesi

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