U16’da 6’ncı Hafta Maçları Oynanacak
Malatya amatöründe U16 Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları oynanacak. Pütürge Gençlik hafta içerisinde ligden çekildiğini açıkladı.
U16 Futbol Ligi’nde geride kalan 5 hafta sonunda A Grubu’nda Kale Gençlerbirliği, B Grubu’nda ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor lider durumda bulunuyor.
A Grubu’nda Kale Gençlerbirliği oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak, 11 puan topladı ve zirvede yer aldı. Kale Gençlerbirliği’ni 10’ar puana sahip Adafı Kartalspor ile Sanayispor takip ediyor.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 9 puanlı Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor ile 6 puanlı Malatya Fenerspor takip ediyor.
Ligin 6.haftasında Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
Yeşiltepe 1 nolu saha
11.00 Kaldırımgücü-İnönü Üniversitesispor
12.45 Kale Gençlerbirliği-Akçadağspor
14.30 Adafı Kartalspor-Sanayispor
Yeşiltepe 3 nolu saha
13.00 Malatya Fenerspor-Konak Belediyespor.
Yeni Malatya Gazetesi