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Malatya Haber -

U16’da 6’ncı Hafta Maçları Oynanacak

U16’da 6’ncı Hafta Maçları Oynanacak
  • 08.12.2017
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 Malatya amatöründe U16 Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları oynanacak. Pütürge Gençlik hafta içerisinde ligden çekildiğini açıkladı.

  U16 Futbol Ligi’nde geride kalan 5 hafta sonunda A Grubu’nda Kale Gençlerbirliği, B Grubu’nda ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor lider durumda bulunuyor.

  A Grubu’nda Kale Gençlerbirliği oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak, 11 puan topladı ve zirvede yer aldı. Kale Gençlerbirliği’ni 10’ar puana sahip Adafı Kartalspor ile Sanayispor takip ediyor.

  Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise oynadığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanarak, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 9 puanlı Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor ile 6 puanlı Malatya Fenerspor takip ediyor.

Ligin 6.haftasında Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

Yeşiltepe 1 nolu saha

11.00 Kaldırımgücü-İnönü Üniversitesispor

12.45 Kale Gençlerbirliği-Akçadağspor

14.30 Adafı Kartalspor-Sanayispor

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.00 Malatya Fenerspor-Konak Belediyespor.

Yeni Malatya Gazetesi

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