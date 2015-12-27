Uçak Seferleri İptal…

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları iç hatlarda 22 seferini karşılıklı olarak iptal etmek zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları varış meydanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkacak olan bazı iç hat seferlerini iptal etti.Batman, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Erzincan, Trabzon, Konya, Diyarbakır, Antalya, Nevşehir ve Sivas seferlerinin iptal edildiğini duyurdu ve yolcuların alternatif seferlere yönlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor.