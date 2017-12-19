UKOME Bu Yılın Son Toplantısını Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2017 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Aralık Ayı UKOME Toplantısına ilgili kurum, kuruluş yetkilileri ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Malatya genelinde ulaşım ile ilgili önemli kararların alındığı toplantıda, akşamları tek başına toplu taşım araçları ile seyahat eden bayan yolcular, kışın 21.00, yazın ise 22.00 saatlerinden sonra İnönü Caddesi haricindeki yerlerde durağa gelmeden istedikleri yerde inebilecekler.

UKOME, çevre yolu üzerinde bulunan ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne yaya üst geçidi yapılmasını kararlaştırdı.

Akşam geç saatlerde tek başına toplu ulaşım araçlarıyla seyahat eden bayanlar için bir karar alındı. Bayanların rahat ve güvenli bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaşabilmeleri için kışın 21.00, yazın ise 22.00 saatlerinden sonra Kışla Caddesi – Dede Korkut arası haricindeki yerlerde durak şartı olmaksızın talep ettikleri yerde inmeleri kararlaştırıldı.

Kırsal mahallelerden Akçadağ ilçe merkezine gidiş gelişlerde yaşanan sorunlar nedeniyle yapılan başvuru ve istekleri görüşen UKOME, Akçadağ merkezinden kırsal mahallelere otobüs seferi yapmasını kararlaştırdı. Sadece Akçadağ merkez ile mahallelere çalışacak olan Akçadağ Belediyesi’ne ait otobüsler, hemen hemen bütün mahallelere girerek, vatandaşların ilçe merkezi ile olan ulaşım sorununu kökten çözecek.

2018 yılı feribot ücretlerini de görüşen UKOME, feribot ile yapılan ulaşımlarda fiyat düzenlemesi yaptı.

(Bülten)