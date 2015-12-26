Ülkü Ocağından Meşeli’ye Plaket..

Ülkü Ocakları’nın şenliğinde, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli’ye de teşekkür plaketi verildi. “Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor” adıyla Orduzu Pınarbaşı Mişmiş Park’ta gerçekleştirilen şenlikte, bazı sanatçılar konser verdi. Bu arada MHP Malatya örgütü üst kurul delegeleri yayınladıkları ortak bildiride, genel başkan Devlet Bahçeli’ye desteklerini açıkladılar.

ŞENLİK VE PLAKET..

Şenliğe Malatya eski Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi, eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan, MHP Malatya İl Teşkilatı Başkanı Ömer Ekici, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Burhan Coşkun, Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Şenliğin açılış konuşmasına yapan Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Coşkun, “Son günlerde ülkemizde Türk milliyetçiliğinin yükselen değer olmasından ödü kopan ve ellerindeki kalem ve mikrofon gücünü kullanarak bunu engellemeye çalışan AKP iktidarına inat, biz Ülkücü Türk gençliği olarak diyoruz ki, kanımızın son damlası, nefesimizin son anına kadar göklerde dalgalanan ay-yıldızlı bayrağımız için, Türk kimliğimiz ve anadilimiz olan Türkçe’miz için, şehit kanlarıyla sınırları çizilmiş bu kutsal vatan toprağımız için dün can verdik, bugün de vermeye hazırız; çünkü biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik” dedi.

MHP İl Teşkilatı Başkanı Ekici ise, “Ülkemizin götürülmek istendiği uçurum, milliyetçi hareketin sorumlu, ilkeli ve kararlı tutumuyla milletimiz tarafından fark edilmiş ve MHP kurtuluş için ümit noktası haline gelerek bugün iktidarın yegane alternatifi olarak aziz milletimizin huzurundadır. Bunu gören değişik güç odakları tarafından dün olduğu gibi, bugün de MHP üzerinde birtakım senaryolar uygulamaya konularak sürekli büyüyen MHP’nin önü kesilmek istenmektedir” diye konuştu.

Malatya Ülkü Ocakları’nın gecesinde Ülkü Ocakları’na ait yeni binanın alınmasına destek verenlere plaket verildi.

Ayrıca şenliğe katılan Malatya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli’ye de bir teşekkür plaketi verildi. Meşeli yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirtti.

Şenlikte Aşık Sefai ile Ahmet Yılmaz, katılımcıları söyledikleri türkü ve okudukları şiirlerle coşturdu. Şenlikte ayrıca Ülkü Ocakları Halkoyunları ekibi de gösteri yaptı.

BAHÇELİ’YE DESTEK..

Öte yandan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Üst Kurulu delegeleri, ortak bildiri yayınladı. Delegeler, Devlet Bahçeli muhaliflerini, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) dahi cüret edemediği misyonu üstlenmekle suçladı.

Ömer Ekici, Reşat Erdoğan, İzzet Onur, Adnan İlhan, Adnan Çetin, Muzaffer Çelebi, İbrahim Güzel ve Şeref Güde imzalı bildiride, “Ülke adına ortaya konulan endişeleri yok sayarak yapay muhalefet anlayışı ile hareket edenler, AK Parti’nin cüret edemediği misyonu üstlenmiş duruma düşmüşlerdir. Bu şerefli davayı, şahsi menfaat mülahazaları ile oyalamaya çalışanları tarih affetmeyeceği gibi, Türk milliyetçileri de affetmeyecektir. Bu hassasiyeti dikkate alarak MHP Malatya Üst Kurul delegelerimizin tamamı ile ülkücülükte olmazsa olmaz kabul ettiğimiz lider teşkilat doktrin ölçülerinin biatına, sadakatımızın gereğince başta sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ye ve teşkilatımıza bağlılığımızı kamuoyuna tekrar bildiririz”.denildi.