Ümit Özat PFDK’ya Sevk Edildi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve ev sahibi takımın 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği maçından sonra basın toplantısına katılmayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkedildi.

EYMS’nin bir golünün sayılmadığı, 2 penaltısının verilmediği, birçok gol fırsatını da kaçırdığı maçta takımının 4-1 mağlup olmasından sonra, basın toplantısına katılmayan Ümit Özat, Futbol Disiplin Talimatı’na ve Yayın Talimatı’nın da “Müsabaka bitiminde, teknik sorumlular (teknik sorumlunun cezalı veya tedbirli olması

halinde antrenör) basın toplantısına katılır.” hükmüne uymadığı gerekçesiyle TFF Temsilcisi tarafından tutulan rapor kapsamında Hukuk Müşavirliği’nce PFDK’ya gönderildi.

Aynı maçın 9. dakikasında Gençlerbirliği’nin golünü attıktan sonra sevinirken formasının altındaki giydiği atletindeki yazıyı gösteren Sessegnon da, Futbol Disiplin Talimatı’na ve Sportif Ekipman Talimatı’nın “Futbolcuların sportif ekipmanları içine giyecekleri giysilerde reklam ya da slogan bulundurulması veya sportif ekipmanlarında gösteri amaçlı malzemeler saklanması, bulundurulması ya da kullanılması yasaktır.” hükmüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle, tedbirsiz olarak PFDK’ya yollandı.

Yeni Malatya Gazetesi