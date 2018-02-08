Umreye Giden Öğrencilerden Vali Kaban’a Ziyaret

Malatya’dan umreye giden engelli öğrenciler kutsal topraklardan dönüşlerinde Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti.Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ile umre seyahatlerinde öğrencilere eşlik eden din görevlileri öğrencileri yalnız bırakmadı.

İl Müftülüğümüzün İşitme Engelliler Kur’an Kursunda öğrenim gören 22 İşitme Engelli Öğrenci ile bu yıl içerisinde hafızlığını tamamlayıp dereceye giren 10 Hafız Vali Ali Kaban tarafından Umre ile ödüllendirilmişti.İşitme Engelli Öğrencileri Kur’an Kursu Öğreticisi Sevim Çancı refakatinde 19.01.2018 Cuma günü Sümer Camiinde düzenlenen törenle uğurlanmışlardı.

Umreden dönen ve ilk kez kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan İşitme Engelli Kuran Kursu öğrencileri ve hafızlar kendilerine bu fırsatı veren Vali Ali Kaban’a teşekkür etti.Vali Kaban’da kendisine işaret dilinde teşekkür eden öğrencilerin sağ salim şekilde kutsal topraklardan dönmüş olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İşaret diline de çevrilen konuşmaların ardından işitme engelli öğrenciler kutsal topraklardan getirdikleri zemzem suyu ile hurmayı Vali Kaban’a hediye ettiler.

(Bülten)