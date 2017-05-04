Umudun Kıyısında

İstanbul’da yaşayan fotoğrafçı Ufuk (Levent Sülün), hayatı ya da kendini sorgulamaktan kaçınan, daha çok doğa ile ilgili konular üzerine kafa yoran bir adamdır. Daha önce tanıştığı hiçbir kadına benzemeyen Esma (Burçin Abdullah) ile karşılaşması ve sonrasında bu karşılaşmaların tekrarlanması aralarda bir yakınlaşmayı doğurur. Bu sırada sık sık baş dönmeleri ve geçici unutkanlıklar yaşayan Ufuk’un beyninde ur olduğu anlaşılır. Hastanede tanıştığı, kendisi gibi hasta olan genç Umut’la olan arkadaşlığı, hayata bakış açısını değiştirecektir.

Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 – Türkiye

Tür : Dram , Romantik

Yönetmen : Haydar Işık

Oyuncular : Levent Sülün , Burçin Abdullah , Ümit Acar , Gülşah Çomoğlu , Fırat Can Aydın

Senaryo : Zeynep Yılmaz

Yapımcı : Haydar Işık

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