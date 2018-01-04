Üniversiteler Basketbol 2. Ligi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan ve İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen “Voleybol Üniversiteler Arası 2. Lig Müsabakaları” başladı.

Kampüs Spor Salonunda düzenlenen açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Kafkas, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müsabakaların dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Rektör Kızılay ise İnönü Üniversitesi olarak turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarının belirterek, müsabakaların beş gün süreceğini söyledi.

On iki üniversiteden takımların müsabakalar için geldiğini belirten Rektör Kızılay, “Beş gün boyunca çok güzel müsabakalar olacak. Sizleri hem üniversitemizde hem de şehrimizde ağırlamaktan ve bu müsabakalara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesinin genç bir fakülte olduğuna değinerek, “Kapasitesi ve tesisleri bakımından Türkiye’nin en iyi kapasitesine sahip, en zengin spor tesislerine sahip üniversiteyiz. Fakültemiz de bu tesisler bakımından Türkiye’nin en iyi fakültesi diyebilirim” dedi.

Müsabakaların dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Rektör Kızılay, şöyle konuştu: “Müsabakalar hem bulunduğumuz salonda hem de Battalgazi Kampüsümüzde bulunan spor salonunda eş zamanlı olarak yapılacak. Müsabakalar arasındaki zamanlarda hem kampüsümüzü hem de şehri gezeceğinizi düşünüyorum. Beş gün boyunca bizim misafirimizsiniz. Her türlü talep ve isteklerinizi karşılamak isteriz. Hepinize başarılar diliyorum.”

Müsabakalarda, bayanlarda Ağrı İbrahim Çeçen, Dicle, Muş Alparslan, Mardin Artuklu, Harran, Erzincan, İnönü ve Sivas Cumhuriyet Üniversiteleri, erkeklerde ise Muş Alparslan, Mardin Artuklu, Harran, Bingöl, Erzincan, Bitlis Eren, Batman ve Adıyaman Üniversiteleri mücadele verecek.

Yeni Malatya Gazetesi