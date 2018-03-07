Üniversitelilere Deprem Eğitimi

İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (İNOSAR) tarafından öğrencilere deprem farkındalık ve temel kurtarma eğitimleri veriliyor.

İNOSAR Başkanı ve Sivil Savunma Uzman Ercan Yetkiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğu’na üye 22 öğrenciye İNOSAR olarak, deprem farkındalık ve temel kurtarma eğitimi vermeye başladıklarını söyledi.

Eğitimin 6 hafta süreceğini aktaran Yetkiner, “İNOSAR’a ait konteynerdeki arama kurtarma ve ilk yardım malzemelerinin olabilecek afet durumunda etkin kullanılabilmesi için öğrencilere gerekli eğitimleri veriyoruz. Öğrencilere yangınla mücadele yöntemleri ile basit arama kurtarma malzemelerinin kullanımını da eğitimler kapsamında anlatıyoruz. Ayrıca kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer maddelere maruz kalınması durumunda risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularını eğitim kapsamında anlatacağız.” diye konuştu.

Yetkiner, haftada bir gün verdikleri eğitimde başarılı olanlara sertifika vereceklerini sözlerine ekledi.

AA