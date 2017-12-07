“Üniversitemiz Çok Huzurlu Bir Üniversite”

İnönü Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğrencilere yönelik yapılan bilgilendirme toplantısında, terör örgütleri ve bu örgütlerin eleman kazandırma yöntemleri anlatıldı.

Üniversite kampüsünde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Toplantı Salonunda Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda, İnönü Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere terör örgütleriyle ilgili bilgilendirme ve terör örgütlerinin eleman kazandırma yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Danışmanı, Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı ve TÖMER Müdürü Doç. Dr. İlhan Erdem, TÖMER’in hemen hemen her üniversitede mevcut olduğunu belirterek, “İnönü Üniversitesi olarak da biz 2010’da TÖMER’i kurarak özellikle bölgemizde öncü bir kurum hüviyetine büründük. İnönü TÖMER’de her yıl yaklaşık olarak kurlara göre değişmekle beraber 150-200 arasında öğrencilerimize Türkçe öğretiyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ise bu yıl itibariyle İnönü Üniversitesinde toplam bin 84 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğunu belirterek “Bunların fakültelere göre dağılımı en fazla sayı, 199 öğrenci ile Eğitim Fakültesinde. Onu takiben Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Edebiyat ve Tıp Fakültesi yer alıyor. Sıralamada ilk beş fakülte de sık tercih edilen fakülte daha doğrusu yerleştirmesi en fazla olan fakülteler” dedi.

Ülkeler bazında yabancı öğrenciler arasında en fazla öğrencinin 414 öğrenci ile Suriye olduğunu belirten Akpolat, “İkinci sırada Azerbaycan daha sonra Türk kökenli olup yurt dışında liseyi bitirmiş olan öğrenciler yer alıyor. Afganistan 37 öğrenciyle beşinci sırada yer alıyor. Bu sene farklı bir gelişme olarak da İranlı öğrencilerin üniversitemize gösterdikleri ilgi ve talep oldu. Yapılan YÖS sınavında İran’dan hem katılım fazlaydı hem de kazanma oranları yüksekti. Cinsiyetlere göre baktığımızda erkek öğrencilerimizin ağırlıkta olduğu görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Akpolat, son bir yıldır yabancı uyruklu öğrencilerin şartlarını iyileştirmek ve yeni düzenlemeler yapmak için ise Yabancı Uyruklu Ofisi kurduklarını belirtti.

Daha sonra söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da yabancı uyruklu öğrencilerin İnönü Üniversitesi için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Sizi çok kıymetli, çok değerli olarak görüyorum. Ülkemiz, şehrimiz ve üniversitemiz için de öylesiniz. Sizin bütün problemlerinizle yakından ilgileniyoruz. Varsa sıkıntılarınız hedefimiz bunları çözmektir. Şehrimiz çok güvenli ve huzurlu bir şehir. Dolayısıyla üniversitemiz de çok huzurlu bir üniversite. Bunu bu çalışmalara borçluyuz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin üniversitede huzurlu bir şekilde eğitim almalarının temel görevleri olduğunu ifade eden Kızılay, “Sorunları çözmek bizim görevimiz. Onun için sizin en mutlu, en huzurlu şekilde buradaki eğitiminizi tamamlayıp, hatta yüksek lisans, doktora yapmak isteyenlerin burada yapması sonra da ülkelerinize dönmeniz. Oralarda alanlarınızda çok kıymetli o alanın mühendisi, doktoru, eczacısı, eğitimcisi hukukçusu olmanız ve burada kendi ülkenizde en iyi şekilde hizmet etmeniz hedefimiz bu” dedi.

Toplantıda son olarak söz alan Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinden Emre Evin, devleti oluşturan en önemli unsurlardan birisinin milletin güvenli bir şekilde hayata devam etmesi olduğunu kaydederek, “Sizler eğitim için ülkenizi bırakıp bizim ülkemize geldiniz. Siz bizim emanetimizsiniz. Hayallerimize ulaşabilmeniz için bizimde birkaç tüyomuz var. Sizler kaliteli ve iyi arkadaşlıklar kurar, güçlü iletişim kuralları kullanılır ve ön yargılarınızı bir tarafa bırakarak hayallerinize ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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