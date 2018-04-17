“Unutmayın ki Merhum İnönü Osmanlı Paşasıdır Yani..”

Vali Ali Kaban, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci Cumhurbaşkanı, eski Başbakanlardan, hemşehrimiz Turgut Özal’ın, vefatının 25. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında, İnönü Üniversitesi Kampüsünde Turgut Özal Hatıra Ormanı oluşturulması çerçevesinde 700 adet fidan dikilmesi programına katıldı.

Programa Vali Ali Kaban, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, TEMA Topluluğu ve Tömer öğrencileri katıldılar.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın konuşmalarının ardından Vali Ali Kaban yaptığı konuşmasında, “Cumhuriyet tarihimizin ki daha önce kurduğumuz devletlere göre henüz daha çok yenidir. Bir yüzyılı da henüz daha devirmedik, bu tarihimizin içerisinde yetişmiş Cumhurbaşkanlarımızın ikisi bu toprakların evladıdır. Bu anlamda da ülkede iki Cumhurbaşkanı yetiştirmiş başka bir vilayet yok. Ayrıca merhum İnönü ülkeyi kuran iradenin, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin, devletin devamlılığı anlamında Cumhuriyet rejimini kuran iradenin en önemli 2. ismiydi diğer deyişle 2. adamdı Şevket Süreyya’nın o 3 ciltlik kitabına konu olduğu şekliyle ikinci adamdı. Çok büyük görevleri oldu ülkenin ilk döneminde. İşte o dönemde ne kadar büyük bir görev ifa edildiyse merhum tarafından aynı şekilde özellikle 80’den sonra Türkiye yeniden kurulurken merhum Özal’da hiç geri kalmayacak çok önemli bir vazife ifa etti. Türkiye’nin daha sonra dünyada yaşanacak olan demir perdenin çöküşü sürecinde başına gelebilecek bütün sıkıntıları adeta ön görüp, onu engelleyecek tarzda Türkiye’yi liberal ekonomi düzenine geçiren insan ve bu anlamda da hakikaten çok büyük vazifesi olmuş. Biz o yüzden dolayıdır ki 89 ve sonrasını çok daha yumuşak ve rahatlıkla atlattık. O anlamda da bu iki mühim insanı da hayırla yâd etmemiz gerekiyor. Tabi rahmetlik İnönü’nün anıldığı bir törenimiz vardı fakat merhum Özal’ın böyle anıldığı bir tören yoktu. Onu bu sene ilk kez başlatalım istedik. Çünkü bunlar hakikaten zor yetişen değerler, öyle her köşe başında filan rastlayabildiğiniz insanlar değil. Çok nitelikli insanlar, her yönden çok iyi yetişmiş insanlar. Unutmayın ki merhum İnönü Osmanlı’nın paşasıdır yani. Osmanlı paşası demek çok büyük bir değere haizdir. Enderun’dan yetişmedir. Enderun un geleneğinin kalıntıları bile çok büyük bir önem ifade eder. Aynı şekilde merhum Özal’da bu anlamda bu ülkenin yetiştirdiği en büyük bürokratlardandır. Ki o büyük, derin bürokrasi bilgisi ve ilişkileri hürmetine bu memlekete çok güzel şeyler bıraktılar. İşte arkamızdaki hatıra ormanı yazan levhada dikkat ederseniz İnönü Üniversitesindeki İnönü ile hatıra ormandaki Turgut Özal bir araya gelmiş oldu. Biz bunu İnşallah bu sene yapmadık ama merhum İnönü’nün anılması münasebetiyle de özellikle ağaç dikelim ruhlarına hayırla gitsin, onları hayırla yâd edelim. Bunlar bu büyük devlete hizmet etmiş büyük insanlardır. Bu anlamda Sayın Rektörümüze de bugün buradaki program dolayısıyla teşekkürü borç biliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” dedi.

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı’nın fidan dikimi ile ilgili teknik bilgi vermesinin ardından fidanların dikimi gerçekleştirildi.

Törene katılanların günün anısına birlikte fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi.

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