Üreticilere Don Uyarısı…
Malatya’da don olabileceği, bu nedenle üreticilerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Sonbahar erken donlarının geleceğini belirten Meteoroloji Malatya Bölge Müdürü Necip Duman, perşembeyi cumaya bağlayan gece Malatya’da ısının eksi 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini ifade ederek, üreticileri don konusunda uyardı.
Malatya Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı İzzettin Aslan ise, ağaçlarda bulunan elma ve armut ile sebzelerin perşembe gününe kadar toplanması gerektiğini kaydederek, “Meteoroloji don uyarısı yaptı. Bu nedenle, ağaçlarında hala elma ve armut bulunan yerler ile sebzelerini tamamen toplamamış olan üreticiler ürünlerini toplamalı” dedi.
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