Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Bursaspor deplasmanından aldıkları 1 puanın anlamlı olabilmesi için sahalarında Kardemir Karabükspor karşısında 3 puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Geçirdiği sakatlık nedeniyle Kasımpaşa ve Bursaspor karşılaşmalarında form giyemeyen Faslı golcü, “Bu benimle alakalı bir durum değil. Bizim sonuçta çok kaliteli oyuncularımız var. İleri ki haftalarda daha iyi sonuç elde etmek için bunun üzerine daha çok çalışmalıyız” dedi.

Boutaib, takıma katkı sağlamak için daha çok çalışacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Sahaya çıktığım zaman her şeyi unutan bir futbolcuyum. Sahadayken dışarıyı fazla duymuyorum. Tabi 2008’den beri kale önünde bir başarısızlığım var. Daha çok çalışıp, bunu düzeltmeye çalışacağım.”

Faslı golcü, bir gazetecinin ‘Süper Lig’deki tabloyu nasıl değerlendiriyorsun, alttaki takımları nasıl görüyor?’ sorusuna, “Şuan puan durumuna bakıldığında öncelikle biz hepsinin önündeyiz. Ama bir an önce puanları toplayıp, onlardan kopmaya çalışacağız. Çünkü yakında büyük ve iyi maçlar geliyor. İyi rakipler gelecek, onun için bir an önce üst taraflara doğru kopmamız gerekiyor” cevabını verdi.

Boutaib, Kardemir Karabükspor’un ligdeki durumunu iyi bildiklerini aktararak, “3 puan almaya çalışacağız. Bursa deplasmanında aldığımız 1 puanın anlamlı olabilmesi için bizim Karabük’ü yenip, 3 puan almamız lazım” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi