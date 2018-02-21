“Üst Taraflara Doğru Kopmamız Gerekiyor”
Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Khalid Boutaib, Bursaspor deplasmanından aldıkları 1 puanın anlamlı olabilmesi için sahalarında Kardemir Karabükspor karşısında 3 puan almak zorunda olduklarını söyledi.
Geçirdiği sakatlık nedeniyle Kasımpaşa ve Bursaspor karşılaşmalarında form giyemeyen Faslı golcü, “Bu benimle alakalı bir durum değil. Bizim sonuçta çok kaliteli oyuncularımız var. İleri ki haftalarda daha iyi sonuç elde etmek için bunun üzerine daha çok çalışmalıyız” dedi.
Boutaib, takıma katkı sağlamak için daha çok çalışacağını ifade ederek, şunları söyledi:
“Sahaya çıktığım zaman her şeyi unutan bir futbolcuyum. Sahadayken dışarıyı fazla duymuyorum. Tabi 2008’den beri kale önünde bir başarısızlığım var. Daha çok çalışıp, bunu düzeltmeye çalışacağım.”
Faslı golcü, bir gazetecinin ‘Süper Lig’deki tabloyu nasıl değerlendiriyorsun, alttaki takımları nasıl görüyor?’ sorusuna, “Şuan puan durumuna bakıldığında öncelikle biz hepsinin önündeyiz. Ama bir an önce puanları toplayıp, onlardan kopmaya çalışacağız. Çünkü yakında büyük ve iyi maçlar geliyor. İyi rakipler gelecek, onun için bir an önce üst taraflara doğru kopmamız gerekiyor” cevabını verdi.
Boutaib, Kardemir Karabükspor’un ligdeki durumunu iyi bildiklerini aktararak, “3 puan almaya çalışacağız. Bursa deplasmanında aldığımız 1 puanın anlamlı olabilmesi için bizim Karabük’ü yenip, 3 puan almamız lazım” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Khalid efendi sen önce boş kaleye gol at sonra konuş !!!
Bence 2018 demiştir, ya editör yanlış yazmıştır.
“2008’den beri kale önünde bir başarısızlığım var”
burda bir çeviri hatası vardır umarım 🙂
Sanırım tarih konusunda yanlışlık yapılmış 2018 yazılacağına 2008 yazılmış.Buotaib takıma katkısı oldukça iyi olan bir futbolcu.
bu adamı oynatmak için fas milli takımının oyun sistemine bakmak lazım. bu adam uzun santrfor. sürekli sağ sol kanattan havalı orta yapmak gerek. ya kendi alacak yada indirecek. ama bizim sağ kanat yine idare ederde soldan kaç tane orta geliyor. adam ne yapsın
Bursa maçındaki futbolumuzu gördükten sonra Karabük maçından korkmamak elde değil.
Boutaib ayağının iç tarafı var orayla bir denersen her şey her şey düzelecek.Abanmaya iki gol yazmıyorlar.
Bunun barazitin kaleci farnello nun dailonun yerine tek iyi bir forvet alsalardi şimdi belki ilk 6 hesabı yapıyorduk bu sene çıraklık olsun inşallah gelecek sezon yanlış transfer hatasına düşmemek temennisiyle artı alınan doria da sıkıntılı bir futbolcu her an kırmızı kart ve penaltı yapacak şekilde oynuyor
2008’den beri süregelen bi sorunu 10 yıldır çözemediysen bu saatten sonra nasıl olacak?? Sende kabul et işte olmuyo
2008 den beri kale önünde başarısızlığın var demek:)
2018 demek istemiş ve demiştir