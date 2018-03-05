Uyuşturucu Operasyonu
Hakkari merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Hakkari, Ankara, Malatya ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
“Şehit Özel Harekat Polisi Erhan Konuk” operasyonunda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 57, 81 gram esrar, 14, 47 gram metamfetamin, 2,2 gram eroin, 59 adet sentetik uyuşturucu ve 20,70 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hakkari, AA
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