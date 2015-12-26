Uzman Çavuş Davası
ŞEMDİNLİde Umut Kitabevine el bombası atılmasından bir süre sonra otomobiline saldıran kalabalığa ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olan Uzman Çavuş Tanju Ç., son görev yeri olan Eğirdirde cinayete karıştı. Çavuş, iki kişi ile birlikte, 44 yaşındaki işadamı Salih Uçarı öldürmekten tutuklandı. Uzman çavuş, Şemdinli’deki olayla ilgili olarak güvenlik nedeniyle Malatya’ya alınan davada tutuksuz yargılanıyordu. Uzman çavuşun Malatya’daki davası 2 Haziran’da görülecek.
ISPARTA’DAKİ OLAY..
Ispartada inşaat şirketlerine taşeronluk yapan Salih Uçar, Volkswagen Passat marka otomobilini telefonla görüştüğü Caner Altana satmak için 26 Mart günü Eğirdire gitti. Uçar, dönmeyince ağabeyi İbrahim Uçarın aradığı Altan, “Satmaktan vazgeçip gitti” dedi. Bunun üzerine ağabey polise başvurdu. 1 Nisanda Aydının Söke İlçesinde durdurulan otomobilden Caner Altan ile sevgilisi Filiz Yamaç çıktı. Altan, Salih Uçar ile kafede buluştuklarını ve araç karşılığı bir kese içinde 150 sikke altın verdiğini söyledi. Kırşehirli olan Caner Altan, satıştan sonra hemşehrisi Eğirdir Dağ Komando Okulunda Uzman Çavuş olarak görev yapan Tanju Ç.yi aradığını söyledi. Çavuşun, elinde sikkeler olan Uçarı yakalatacağını söylediğini iddia eden Altan, kafeden ayrıldığını ve Uçarı bir daha görmediğini söyledi.
Zanlılar, Salih Uçarın öldürülmüş olabileceğini söyleyerek, suçu birbirlerinin üzerine attı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Caner Altan ve Filiz Yamaç 19 Mayısta, Uzman Çavuş Tanju Ç. ise 21 Mayısta, tasarlayarak adam öldürmek suçlamasıyla tutuklanarak Isparta Kapalı Cezaevine gönderildi. Salih Uçarın cesedini bulmak için köpekli timler araziyi tarıyor.
MALATYA’DAKİ DAVA..
Jandarma Uzman Çavuş Tanju Ç.’nin yargılandığı Malatya’daki Şemdinli davasında 3 tanığın ifadesi bekleniyor.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005 tarihindeki patlamanın ardından ateş açarak Ali Yılmaz’ın ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla suçlanan Jandarma Uzman Çavuş T. Ç.’nin güvenlik nedeniyle davası Malatya’ya alınmıştı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 3 tanığın ifadesi bekleniyor. T.Ç.’nin avukatlarının mahkemeye ifadelerini alınması için 15 tanığın ismini verdiği ve bunlardan sadece 3 tanığın ifadesini kaldığı öğrenildi.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya 2 Haziran 2008 günü devam edileceği ve mahkemenin talimatla ifadesinin alınması kararı verilen 3 tanığın ifadesini beklediği öğrenildi