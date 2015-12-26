Uzman Çavuş Davası

ŞEMDİNLİde Umut Kitabevine el bombası atılmasından bir süre sonra otomobiline saldıran kalabalığa ateş ederek bir kişinin ölümüne neden olan Uzman Çavuş Tanju Ç., son görev yeri olan Eğirdirde cinayete karıştı. Çavuş, iki kişi ile birlikte, 44 yaşındaki işadamı Salih Uçarı öldürmekten tutuklandı. Uzman çavuş, Şemdinli’deki olayla ilgili olarak güvenlik nedeniyle Malatya’ya alınan davada tutuksuz yargılanıyordu. Uzman çavuşun Malatya’daki davası 2 Haziran’da görülecek.

ISPARTA’DAKİ OLAY..

Ispartada inşaat şirketlerine taşeronluk yapan Salih Uçar, Volkswagen Passat marka otomobilini telefonla görüştüğü Caner Altana satmak için 26 Mart günü Eğirdire gitti. Uçar, dönmeyince ağabeyi İbrahim Uçarın aradığı Altan, “Satmaktan vazgeçip gitti” dedi. Bunun üzerine ağabey polise başvurdu. 1 Nisanda Aydının Söke İlçesinde durdurulan otomobilden Caner Altan ile sevgilisi Filiz Yamaç çıktı. Altan, Salih Uçar ile kafede buluştuklarını ve araç karşılığı bir kese içinde 150 sikke altın verdiğini söyledi. Kırşehirli olan Caner Altan, satıştan sonra hemşehrisi Eğirdir Dağ Komando Okulunda Uzman Çavuş olarak görev yapan Tanju Ç.yi aradığını söyledi. Çavuşun, elinde sikkeler olan Uçarı yakalatacağını söylediğini iddia eden Altan, kafeden ayrıldığını ve Uçarı bir daha görmediğini söyledi.

Zanlılar, Salih Uçarın öldürülmüş olabileceğini söyleyerek, suçu birbirlerinin üzerine attı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Caner Altan ve Filiz Yamaç 19 Mayısta, Uzman Çavuş Tanju Ç. ise 21 Mayısta, tasarlayarak adam öldürmek suçlamasıyla tutuklanarak Isparta Kapalı Cezaevine gönderildi. Salih Uçarın cesedini bulmak için köpekli timler araziyi tarıyor.

MALATYA’DAKİ DAVA..

Jandarma Uzman Çavuş Tanju Ç.’nin yargılandığı Malatya’daki Şemdinli davasında 3 tanığın ifadesi bekleniyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005 tarihindeki patlamanın ardından ateş açarak Ali Yılmaz’ın ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla suçlanan Jandarma Uzman Çavuş T. Ç.’nin güvenlik nedeniyle davası Malatya’ya alınmıştı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 3 tanığın ifadesi bekleniyor. T.Ç.’nin avukatlarının mahkemeye ifadelerini alınması için 15 tanığın ismini verdiği ve bunlardan sadece 3 tanığın ifadesini kaldığı öğrenildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya 2 Haziran 2008 günü devam edileceği ve mahkemenin talimatla ifadesinin alınması kararı verilen 3 tanığın ifadesini beklediği öğrenildi