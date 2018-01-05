Vali İade-i Ziyaretleri Sürdürdü

Vali Ali Kaban, kendisini makamında ziyaret eden sivil toplum kuruluşlarına iade-i ziyaretlerini sürdürdü.

Vali Ali Kaban, ilk olarak Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’a geçmiş olsun dileğinde bulunan ve cemiyeti ziyaret eden Vali Kaban, “Cemiyetimizde yerel tatlarla karşılanmak çok anlamlı. Malatya Valiliği olarak bugün yaptığımız bir toplantıda Akçadağ Kömbesi’ne coğrafi işaret belgesi almak ve marka tescili için çalışma yapıyoruz. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bu konuda çalışıyor. Bu vesile ile Akçadağ Kömbesi’ne coğrafi işaret belgesi alarak destek olmak istiyoruz.” diye konuştu.

İzollular Dernek Başkanı Hasan Ayaz’a iade-i ziyarette bulunan Vali Kaban dernek başkanı ve üyeleri ile birsüre sohbet etti. Dernek çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Kaban buradan ayrıldı.

İzollular Derneğinden Yeni Baskilliler Derneğine yaya olarak geçen Vali Kaban yol üzerindeki esnaflarla selamlaşarak kısa bir sohbet etti.

Yeni Baskilliler Derneği Başkanı Mustafa Naci Yağır tarafından karşılanan Vali Kaban, Başkan ve Dernek üyeleri ile sohbet etti. Dernek faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra buradan ayrıldı.

Down Sendromlular Dernek Başkanı Mehmet Ilkım’a ziyarette bulunan Vali Kaban, burada Dernek Başkanı ve üyeleri tarafından karşılandı. Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonu İrem Vardı, Vali Kaban’a hoş geldin diyerek yakasına dernek rozeti taktı. Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonasında derece yapan Esila Özer’de ikramda bulunarak Vali Kaban’a hoş geldin dedi. Başkan Ilkım’dan dernek faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Kaban, Down Sendromlu çocukların ailelerinin sosyal hayatta karşılaştıkları sorunları dinledi.

Otizm Dernek Başkanı Alaadin Baydaş’a ziyarette bulunan Vali Kaban başkan Baydaş’dan dernek çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Otistik çocukların aileleri ile görüşen Vali Kaban gerek günlük yaşamda gerek çocuklarının eğitimlerinde yaşadıkları problemleri dinledi.

Son olarak Çölyak Dayanışma Dernek Başkan’ı Serpil Karslıoğlu’na ziyarette bulunan Vali Kaban, Dernek Başkanı ve üyeleri ile Çölyak hastalarının yaşadığı sorunlar hakkında bir süre sohbet ettiler. Başkan Karslıoğlu özellikle ekmek ve buğdayla yapılan ürünlerde bulunan gluten maddesi nedeni ile bu gıda ürünlerini tüketemediklerini, tükettikleri zamanlarda ise hastalandıklarını, bu hastalığında toplumda fazla bilinmemesine rağmen çok yaygınlaştığını ve ilimizde kendilerinin tespiti olan 900’e yakın Çölyak hastası bulunduğunu belirtti. Bu tür hastalıkları olan vatandaşların ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini her istediği yerde bulamadıklarını, maddi imkânı olmayan hastaların bu ürünleri temin edemediğini belirten Başkan Karslıoğlu ihtiyaç sahibi hastalara destek olunmasını istedi.

Vali Kaban’da, dernek olarak konuyla alakalı yapacakları projelere destek olacağını belirtirken çölyak hastalığının ve hastaların sorunlarının kamuoyunda dikkat çekmesi, hastaların ihtiyaçları için gösterdikleri çaba ve çalışmalarından dolayı Başkan Karslıoğlu ve dernek üyelerini tebrik ederek, teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Karslıoğlu, Vali Kaban’a üzerinde derneğin logosunun bulunduğu çini bir tabak takdim etti.

Ziyaret sonunda Battalgazi Belediyesi Eski Hizmet Binasında faaliyet gösteren çini atölyesini gezerek incelemelerde bulunan Vali Kaban’a ziyaretin anısına belediyeye ait atölyelerde hazırlanan çini tabak hediye edildi.

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