Vali Toprak, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
Malatya Valisi Mustafa Toprak, İzmir Adliyesi’ne bomba yüklü araçla gelen PKK’lı teröristlerce çatışırken şehit olan ve katliamı önleyen Polis Memuru Fethi Sekin’in baba ocağını ziyaret ederek taziyelerini bildirdi. Taziye ziyaretine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen de katıldı.
Daha sonra Arapgir ilçesine geçen Vali Toprak, burada da Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında Jubb Al Barazi bölgesinde terör örgütünün havan saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Hastanede şehit olan J. Asb. Kd. Çvş. Hüsnü Bilgiç’in ailesini ziyaret etti.
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