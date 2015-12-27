Validen İlçe Ziyareti

Malatya Valisi Ulvi Saran, Kale ilçesini ziyaret ederek, ilçenin sorunları hakkında bilgiler aldı.

Kale Kaymakamlığında ilçe yöneticileriyle bir toplantı yapan Vali Ulvi Saran, burada Kale Kaymakamı Osman Bilgin ve Kale Belediye Başkanı Hacı Bayram Gökhan ve ilçedeki diğer kamu yöneticilerinden ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı.

Vali Saran ilçede bazı incelemelerde bulundu.