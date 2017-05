Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları’nın yeni başkanı Emine Ulaş, ‘Davamızı, Malatya’daki kadınlarımıza anlatmak için var gücümle çalışacağım” dedi.

Bir süre önce MHP Malatya Kadın Kolları Başkanlığına atanan Emine Ulaş, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

MHP İl Başkan Yardımcısı Aykut Öcal, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Sema Tunç’un da katıldığı basın toplantısında konuşan Kadın Kolları Başkanı Emine Ulaş, 3 Mayıs Türkçülük bayramını kutlayarak konuşmasına başladı. Ulaş, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1944 yılına gelene kadar denilebilir ki; görünüş itibariyle de olsa kuruluş ülküsüne bağlıdır. Bu ülkü de Türkçülüktür. Bugün Mayıstır, Türk bayramıdır. Herkesin bayramını kutluyorum” dedi.

“Büyük bir şeref ve gururla MHP Kadın Kolları Başkanlığı görevini devraldım’ diyen Emine Ulaş, bundan sonra azim ve kararlılıkla çalışacaklarını söyledi. Ulaş “Malatya’mızda partimizi, partimizin ilkelerini, güzel ve mutlu bir Türkiye için yapmış olduğumuz fedakarlığı ilçe ilçe, mahalle mahalle ve sokak sokak, her evde bulunan kadınlarımıza anlatmak, onları tarafımıza çekmek için ben ve yönetimim hem Genel Merkez’imizin hem de Sayın İl Başkanımızın emrinde azimle çalışacağız. Bize bugünden sonra durmak, dinlenmek, soluklanmak haramdır! Malatya’mızda her kadının elini sıkacak, her kadınımızın gözüne tebessümle bakarak hem davamızı hem de partimizi Malatya’da hak ettiği yere el birliğiyle getireceğiz Allah’ın izniyle! Sizlerin nezdinde partimize emeği geçen dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

