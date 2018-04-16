Ve Birlikte Nice Yıllara

malatyahaber.com’un 15’inci yayın yılını geride bırakıp 16’ncı yayın yılına girmesi dolayısıyla siyasiler ve yerel yöneticiler kutlama mesajları gönderdiler.

MESAJLAR..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

“Malatyamızın sesini Türkiye’ye duyuran, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla ilimizin 16 yıldır sosyal, ekonomik, spor, günlük ve siyasal yaşamın tanığı olan malatyahaber.com’a nice başarılı yıllar diliyorum.”

Malatya Valisi Ali Kaban

“İnternet medyamızın temsilcilerinden malatyahaber.com’un 16. yılına girmesi nedeniyle sahip ve çalışanlarını kutlar, başarılı yayın yılları dilerim”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

“Gazetenizin 16. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle sizleri ve çalışanlarınızı tebrik eder, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

“Değerli Malatyahaber.com emekçileri;

Basın, demokrasi ve toplumsal hayata yön veren en önemli güçlerden biridir. Gelişmiş demokrasilerde 4. güç olarak dillendirilir. Son yıllarda basının ülke gerçeklerini objektif bir şekilde kamuoyuna aktarması, tarafsızlığa gölge düşürmeden yayın hayatını sürdürmesi toplumun tamamı tarafından özlemi duyulur hale gelmiştir.

Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olan Malatya’da haberciliğin önemli isimlerini bünyesinde barındıran, yaptığı haberler ile Malatya’nın gündemini belirleyen Malatyahaber’in toplumun haber alma, gerçeğe ulaşma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderme noktalarında başarılı bir yayın hayatı sürdürdüğünü yakından takip ettiğimi belirtmek isterim.

Malatyahaber.com internet sitesinin 16. kuruluş yıldönümünü kutluyor, sitenizin gelişip büyümesi için bugüne kadar emek veren köşe yazarları, muhabirler, editörler ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

“Yayın hayatına başladığı günden bu yana geçen 16 yıllık süre içerisinde Malatya’nın ve Malatyalıların sesi olan internet haber sitesi malatyahaber.com ilkeli, dürüst ve tarafsız yayın anlayışı içerisinde yolculuğuna devam etmektedir.

malatyahaber.com’un yeni yayın yılını tebrik eder, şahsınızda tüm ekip arkadaşlarınızı kutlar, başarılı yayınlarınızın devamını dilerim.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

“15 Nisan 2002 yılından bu güne kadar internet yayıncılığını sürdüren www.malatyahaber.com haber sitemizin 16. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle; ilk günden bu güne kadar emeği geçen başta Fuat Kozluklu, Suat Kozluklu ve İsmet Yalvaç olmak üzere kurucusundan yazı işleri müdürüne, muhabirinden, okuyucusuna kadar herkesi tebrik eder, başarılar dilerim.”

TEŞEKKÜRLER..

Mesajlarının yanı sıra çiçek gönderen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin’e, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker’e, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Nihat Abacı’ya, bizzat gelerek, telefon ya da elektronik postayla malatyahaber.com’un yeni yayın yılını kutlayan okurlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

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