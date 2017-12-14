“VOF Lojistik Üs Olmalıdır”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar atıl durumdaki Vagon Onarım Fabrikasının lojistik üs ve lisanslı depo olması gerektiğini söyledi.

Malatya’nın dünya kuru kayısı piyasasının yüzde 80’lik bölümünü içinde barındırması sebebiyle hem lojistik köy, hem de lojistik köy içinde lisanslı bir deponun kurulmasının son derece önem arz ettiğini ifade eden Avşar, “Malatya’da kayısı için lisanslı depo kurulması talebi resmi gazetede 2013 yılında yayımlanmış ve yaklaşık 40 bin tonluk bir lisanslı depo alanı ve binasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede, ilimizde kurulu olan ve 40 yıldır çürümeye terk edilmiş Vagon Onarım Fabrikasının olduğu bölgenin arsa ve fabrika alanının lojistik köy ve lisanslı depo olarak kullanılmasının isabetli bir karar olacağı değerlendirilmiştir” dedi.

Malatya’nın Doğu-Batı-Güney ve Kuzey bölgelerini birbirine bağlayan jeopolitik önemi olan bir şehir olduğunu ifade eden Avşar, “Bu avantajı kullanmak için İlimizde lojistik bir üs kurulması kararlaştırılmıştır. Ankara Kazan bölgesinde yer alan lojistik üs bölgesi incelenmiş ve benzer olan lojistik üssün, ilimizde yer alan Vagon Onarım Fabrikasının atıl durumda olması, içinden demiryolu geçmesi, karayolu bağlantısına yakın olması ile birlikte Malatya OSB bölgesine yakın olması sebebiyle en ideal yer olacağı değerlendirilmiştir. Gaziantep ile İskenderun körfezini birbirini bağlayacak, hassa tüneli ihale edilmiş olup, bu sayede Gaziantep üzerinden İskenderun limanına daha hızlı ulaşım sağlanmış olacaktır. Bu çalışma iki yıl sonra hayata geçmiş olacaktır. Böylece Akdeniz’in Karadeniz’e bağlanması hususunda da İskenderun, Gaziantep, Malatya, Sivas güzergahından Karadeniz’e lojistik güzergah sağlanacağından, Malatya bu pastadan da büyük payı alacaktır. Malatya’nın yeni limanı Mersin değil, İskenderun limanı olacağından, ilimizdeki işadamlarımızın en büyük gideri olan nakliye gideri düşecek, hem de daha hızlı ihracat gerçekleşmiş olacaktır. İlimizde kurulması düşünülen vagon onarım fabrikası ve içinde lisanslı depoculuk alanının olacağı yer, Mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü sınırları içinde bulunan toplam 764 bin 443 metrekare yüzölçümlü 141 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 no’lu parseller. Mevcuttur. 9 nolu parsel 175 bin metrekare olup, depolamaya uygun kapalı alan 48 bin metrekaredir ve 6 adet holden oluşmaktadır. Alan içerisinde her hol 8 bin metrekare olup bu hollerden 4 tanesi 32 bin metrekare lisanslı depo için kullanılması uygun olacaktır. Hollerden bir tanesi Atmosferik basınçlı soğuk hava deposu, diğer depo kayısı konsantre ünitesi ve yan ürünleri için kullanılacaktır.9. Nolu parsel içerisinde idari bina mevcut olup tadilatları ve tamiratları yapılmak suretiyle kullanılabilecek durumdadır. Mevcut alanın Kayseri ve Adana Karayolu üzerinde olması, demiryolu hattının yanında olması lojistik olarak büyük bir katma değer sağlamaktadır. Depoda yatay ve dikey olarak iki tür depolama yapılabilir. Yatay depolama yapıldığı zaman metrekare de 1 ton kayısı depolanırsa 32 bin ton, dikey depolama yapılırsa 64 bin ton kayısı depolanabilecektir” şeklinde konuştu.

Atıl durumdaki Vagon Onarım Fabrikasındaki mevcut binanın bu yatırım için en ideal yer olduğunu söyleyen Avşar, “Vagon onarım fabrikası bu alanda değerlendirilir ise 50 milyon TL’lik bir yatırıma para harcanmamış olacaktır. 40 yıldır siyasilerin çözemedigi, atıl durumdaki Vagon Onarım Fabrikası da bu proje ile değerlendirilmiş olacaktır. Lisanslı depoculuk Malatya kayısısına değer katacak bir çalışma olacaktır. Şu anda köylüler ürünü topladıktan hemen sonra ilaç, işçilik vb. borçları nedeniyle ürünü anında satarak çok cüzi bir gelir elde etmektedir. Oysa lisanslı depoya getirilecek ürüne, devlet desteği ile bir ürün senedi verilecek ve köylü bu ürün senedini istediği bankada bozdurarak daha fazla gelir elde edecektir. Bu çalışma ile ilimizde tekelci konumda olan bazı kayısıcıların rantı da daha az seviyeye inmiş olacaktır. Kayısının yurtiçinde ve yurtdışında daha kaliteli ve uzun ömürlü pazarlamasıda sağlanacaktır. Lisanslı depo sayesinde, çiftçinin kayısıyı daha uzun yıllarda saklamak için kayısıyı kükürtleme veya başka kimyasallarla işlem yapmasının önüne de geçilmiş olacaktır. Çiftçinin ürün hasadından hemen sonra ürününü saklayabileceği bir yer olmadığından acil satmak zorunda kalması sebebiyle, köylülerin kayısısını daha düşük fiyata satmasının önüne de geçmiş olacaktır. Lisanslı depo sayesinde, ürün gıda mühendisleri gözetiminde alınarak, belli kalibredeki depolarda hijyen koşullarda muhafaza edilecektir. Örneğin: Bir çiftçinin teslim ettiği ürünlerin, yıllar itibariyle istatistiği lisanslı depo ürün takip sistemi ile takip edilecektir. Ürünün rekoltesinde bir önceki yıla oranla düşüş var ise, nedeni hakkında anlık bilgilendirme il tarım müdürlüğüne iletilecek ve gerekli araştırma yapılacaktır. Lisanslı depo içerisinde kayısı işleme fabrikalarında bulunan, yıkama, boylama, kükürt analiz, gıda analiz laboratuvarları, tesis edilecektir. Lisanslı depo sayesinde ilimizdeki Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan 50 bin çiftçi için, tüm köylülerin aldığı gübre, mazot, traktör, traktör lastiği vb. ürünlerde lisanslı depo yetkilileri toplu anlaşmalar yaparak daha ucuz tedarik sağlanarak, çiftçilerin üretim girdilerinin düşürülmesi sağlanacaktır” diye konuştu.

iha