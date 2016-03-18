Voleybol 3. Lig Yarı Finalleri Sona Erdi
Malatya’daki Voleybol 3. Lig Erkekler Yarı Final karşılaşmaları sona erdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2. lige yükselecek takımların belirlenmesi amacıyla düzenlenen 3. Lig Yarı Final karşılaşmaları Atatürk ve İnönü Üniversitesi salonlarında oynandı.
Malatya’daki karşılaşmalara, Balıkesir Bigadiç Belediyespor, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ordu Akkuş Belediye, Siirt Spor Lisesi, Ankara Ziraat Bankası, Muş Lalezar Spor, Adana Seyhan Belediye, Giresun 1926 Bulancak Spor, Rize Fındıklı Spor, Isparta Eğirdir Elma, Diyarbakır Kayapınar Belediye, Ankara Eser Spor, 68 Aksaray Spor, İstanbul Es Spor, Hakkari Gençlik Merkezi ve Şanlıurfa Haliliye Belediye takımları katıldı.
3 gün süren yarı final maçları sonunda Balıkesir Bigadiç Belediyespor, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ankara Ziraat Bankası, Giresun 1926 Bulancak Spor, 68 Aksaray Spor, İstanbul Es Spor ve Isparta Eğirdir Elma takımları, 22-24 Mart günlerinde Ankara’da yapılacak olan final maçlarına katılma hakkını elde ettiler.
Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu, Malatya’daki yarı finallerde zevkli ve çekişmeli maçlar oynandığını bildirdi.
Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com