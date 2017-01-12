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Malatya Haber -

Voleybol Gençler Şampiyonası

Voleybol Gençler Şampiyonası
  • 12.01.2017
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Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen A Genç Erkek ve Bayanlar Voleybol İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen maçlarda, bayanlar kategorisinde 16, erkeklerde 11 okul takımı mücadele etti.

Bayanlar finalinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Hafize Özal Anadolu Lisesini 3-0 yenerek il şampiyonu olurken, erkeklerde de Malatya Spor Lisesi, Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesini 3-1 yenerek birinciliği elde etti.

İl Şampiyonu olan takımlar, 23-26 şubat tarihlerinde grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA

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