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Malatya Haber -

Voleybol Turnuvası Başladı

Voleybol Turnuvası Başladı
  • 04.05.2017
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Malatya’da Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Malatya 1 Nolu Şubesi’nce, Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı merhum Akif İnan anısına düzenlenen turnuva başladı.

Eğitim Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şubesi’nce tertiplenen Mehmet Akif İnan Voleybol Turnuvası, Galip Demirel Ortaokulu Spor Salonu’nda başladı.

Turnuvayla ilgili açıklamada bulunan Eğitim Bir-Sen Malatya İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, turnuvayı merhum İnan anısına düzenlediklerini kaydederek, sendika olarak eğitimin yanında sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini söyledi.

Turnuva ile eğitim çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını aktaran Yıldırım, “Turnuva ile eğitimcilerin kaynaşmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Eğitim camiasını, sorun ve stresten, sosyal faaliyetlerle uzaklaştırmayı düşündük.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından Recai Kutan Ortaokulu ile Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi turnuvada ilk karşılaşmayı oynadı.

22 takımın mücadele ettiği turnuva, 16 Mayıs’ta sona erecek.

AA

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