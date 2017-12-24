1. Ligde Yenilgi Serisi Devam

Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak 2018’den itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve...