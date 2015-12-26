Vukuat Raporu

 Dernek Mahallesi İpek Caddesinde oturan 15 yaşındaki A.Ö. adlı genç kız, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM)nde tedavi altına alınan A.Ö., polise verdiği ifadede 02.45 sıralarında uyuyamadığını, mutfaktaki dolaptan neskafe içtiğini, bir süre sonra midesinin bulandığını, daha sonra neskafe olarak içtiği maddenin karınca ilacı olduğunu öğrendiğini bildirdi. Bu olay polis raporunda İntihara Teşebbüs olarak yeraldı.

 Sivas Caddesinde oturan 21 yaşındaki G.A. adlı bayan, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis raporunda İntihara Teşebbüs olarak belirtilen olayla ilgili ifade veren G.A., başının ağrıması nedeniyle 3-4 adet ağrı kesici hap içtiğini, bu nedenle rahatsızlandığını söyledi.

 Beydağı Mahallesinde oturan 34 yaşındaki N.A. adlı kadın, pencere camını silerken dengesini kaybederek düştü ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

 Göztepe Mahallesinde oturan 15 yaşlarındaki N.A. adlı kız, ilaç zehirlenmesi gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Polis raporunda İntihara Teşebbüs diye belirtilen olayla ilgili ifadesi alınan N.A., mide ağrısı dolayısıyla ilaç içtiğini, ağrıların kesilmemesi üzerine 3-4 adet daha hap aldığını, daha sonra rahatsızlandığını söyledi.

 Cumhuriyet Çarşısındaki bir kavgada dövülen S.K. adlı şahıs, alacağını istemek için gittiği işyerinde A.G. ve babası Ö.S.G. tarafından dövüldüğünü öne sürerken, A.G. de kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle S.K.dan şikayetçi oldu.

 İstiklal Mahallesi 3. Sokakta bacağından bıçakla yaralanmış olarak Devlet Hastanesine getirilen 19 yaşındaki O.Y. adlı şahıs, saat 19.40 sıralarında evde ayakkabı bağını bağlamak için eğildiği sırada, kemerinin altında bulunan ekmek bıçağının sağ bacağını diz üstünden kesmesi sonucu yaralandığını öne sürdü.

 Polise başvuran M.Ö. adlı şahıs, parasını 17 Nisanda almak üzere otosunu hiçbir işlem yapmadan bir arkadaşı aracılığıyla görüştüğü A.K.K. adlı şahsa verdiğini, daha sonra bu şahsın verdiği telefona ulaşamadığını, daha sonra arkadaşının bu şahsı tanımadığını söylemesi üzerine dolandırıldığını anladığını ve aracının kayıp olduğunu bildirdi. Polis araştırmayı sürdürürken, tekrar başvuran M.Ö., aracını Niyazi Mısri Camii arka sokağında gördüğünü, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü A.K.K. adlı şahsın da aracı bırakarak kaçtığını iddia etti. Polis A.K.K.yi arıyor.

 Beydağı Mahallesinde K.T. adlı şahsın, elektrik direğine çıkarak intihar edeceğini söylediği, polis tarafından güçlükle ikna edilerek girişiminden vazgeçirildiği bildirildi. K.T.nin, bölgeye kurulan belediye telsiz rölesi nedeniyle televizyon yayınlarının bozulduğunu, televizyon seyredemediğini, buna tepki için intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

 Sanayi 2. Cadde PTT önünde meydana gelen olayla ilgili ifade veren C.Ö., minibüs ile işçi servisi yaptığı ısırada önceden aldığı mazot parasını veremediği için, C.D. adlı şahsın yanında iki kişi ile birlikte önünü kestiğini, silah ve bıçakla tehdit edip, aracın camını kırdıklarını, ancak şikayetçi olmadığını söyledi. C.D. ise, aralarında tartışma çıktığını, yanında kimse bulunmadığını, aracın camını ise C.Ö.nün elindeki bıçakla kırdığını, kendisinin bununla ilgisi olmadığını öne sürdü.

 Melekbaba Mahallesi Cami önünde S.A. yönetimindeki motosikletle giderken, frene basınca motosiklet devrildi. Kazada S.A. yaralanırken, arkasında bulunan H.Ş. yara almadan kurtuldu.

 Kiltepe Mahallesinde oturan 15 yaşlarındaki V.K. adlı genç kız, babası tarafından ilaç zehirlenmesi gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Polis raporunda olay İlaç İçmek Sureti ile İntihara Teşebbüs İddiası olarak yeralırken, V.K. ifadesinde, başının ağrısını gidermek için ismini bilmediği 1 şişe şurubu içtiğini, intihar amacının olmadığını söyledi.

 Turgut Temelli Caddesi devamında gündüz park halinde olan Ş.A.ya ait otodan; kooperatif projeleri, karar defteri, üyelere ait 15 nüfus cüzdan sureti ile 25 adet vergi kimlik kartı bulunan şifreli çanta çalındı.

 Kiltepe Mahallesi 2. Sokakta oturan R.P.nin ilaç içerek intihara kalkıştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

 TCDD Vagon Bakım Onarım Müdürlüğünde eli makas demirlerinin arasında kalan A.A.nın sağ el işaret parmağından hafif yaralandığı öğrenildi.

 Melekbaba Mahallesi 5. Caddede C.Y. yönetimindeki motosikletle giderken, aniden yola çıkan 4 yaşlarındaki B.L. adlı kız çocuğa çarparak yaralanmasına yolaçtı.

 Hacıabdi Mahallesindeki bir apartmanda meydana gelen kavgayla ilgili ifadesi alınan 25 yaşındaki G.A. adlı kadın, banyosundan su sızdığı gerekçesiyle kendisini rahatsız ettikleri gerekçesiyle alt kat komşuları olan G.K. adlı kadın ve eşi C.K.dan şikayetçi olduğunu söylerken, suçlanan komşular da, sızan suyun önlemini almayıp evlerinde hasara yolaçtığı gerekçesiyle G.A.dan şikayetçi oldular.

 Hasanbey Caddesinde N.A. yönetimindeki oto ile 00.35 sıralarında giderken, aynı yönde önünde gitmekte olan G.Y. yönetimindeki otoya arkadan çarptı. G.Y.nin hafif yaralandığı, N.A.nın ise alkollü olduğu belirlendi.

 İsmetiye Mahallesi Aksoğan Sokağında 00.10 sıralarında geçmekte olan polis ekibinin yanına gelen bir şahıs, Z.K. adlı şahsı göstererek, kendisini kovaladığını bildirmesi üzerine, polisler bu şahsı yakalamak istediler. Z.K.nin salladığı bıçakla M.Y. adlı polisin sol kolundan yaralandığı, şahsın 1 bıçakla yakalandığı ve alkollü olduğu bildirildi.

 Kavaklıbağ Mahallesi Leblebicioğlu Sokak girişinde 01.30 sıralarında silah sesleri gelmesi üzerine giden polis ekibinin 7 adet 7.65 çaplı boş kovan buldukları, olayla ilgili araştırmaya başladıkları öğrenildi.

 Polise başvuran S.K. adlı şahıs, nerede kaybettiğini bilmediği kredi kartı ile Sivas Caddesindeki akaryakıt istasyonundan 50 YTLlik harcama yapıldığını öne sürdü. Polis araştırmaya başladı.

 Çukurdere Mahallesinde M.F.K. adlı 14 yaşındaki çocuk bisikletle aniden yola çıkınca S.D. yönetimindeki otoya çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

 Malatya Lisesi civarında saat 18.00 sıralarında yaralanmış olarak Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan 16 yaşındaki F.Ç. adlı kız öğrenci, polise verdiği ifadede vakit geçirmek için gezdiği sırada derslerini düşünürken bunalıma girdiğini ve çantasından çıkarttığı jiletle sol bileğine bir darbe vurup yaraladığını, kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

 B.Mustafapaşa Mahallesinde oturan K.D. adlı şahıs, 1 Nisan tarihinde kayıp olduğu gerekçesiyle polise başvurduğu 22 yaşındaki kızı E.D.nin, kendi isteğiyle Y.A. adlı şahısla evlendiğini öğrendiğini bildirdi.

 Koyunoğlu Mahallesinde oturan S.K. adlı 22 yaşındaki kadın, ailevi nedenle tartıştığı 26 yaşındaki eşi E.K.nin kendisini dövdüğünü öne sürdü. Polis E.K.yi arıyor.

 Kayseri- Malatya yolu Akçadağ Çatyol Kavşağında B.C. adlı şahsın aracında 22.30 sıralarında çıkan yangına ilçe itfaiyesi müdahale etti. B.C. ifadesinde, aracıyla gitmekte iken, arkasından patlama sesi gelmesi üzerine yavaşladığını, sağ arka lastiğinin yandığını görünce de aracı durdurup itfaiyeyi aradığını söyledi.

 Battalgazide polise başvuran S.M., oğlu 12 yaşındaki O.M.den gasp yaptığı gerekçesiyle şikayet ettikleri 17 yaşındaki M.D. ile yanında bulunan 14 yaşındaki S.Ş.nin, oğlunu tehdit ederek, gasp edilmediğini, parayı borç olarak verdiğini söylemesi için adliyeye götürdüklerini, burada da teminat için oğlunun ceketini alıp, savcıya yalan ifade verdikten sonra geri vereceklerini söylediğini oğlundan öğrendiğini iddia etti ve şikayetçi oldu. Polis M.D. ve S.Ş.yi arıyor.

 Babası M.Y. ile Çocuk Şube Müdürlüğüne başvuran 16 yaşındaki E.Y., okul çıkışında tanımadığı 4 şahsın gelerek kendisini bir araca bindirip Şehirgösteren mevkiine götürdüklerini, orada başka bir araçla 4 şahsın daha gelerek, bu kişilerin bir akrabasından alacağı olduğunu söylediklerini, yerini öğrenmek için kendisini dövüp kaçtıklarını öne sürdü. Yaklaşık 20 gün önce meydana geldiği ve daha sonra polise bildirildiği belirtilen olayla ilgili araştırmaya başlandı.

 Valilik binasının hemen arkasında bulunan Ferhadiye Mahallesi Özel İdare Sokak üzerinde 02.30 sıralarında F.K. adlı 34 yaşlarındaki şahıs bacağından bıçakla yaralandı. Sokakta yaralı bulunarak hastaneye kaldırılan F.K. polise verdiği ifadede, evine giderken tanımadığı iki şahsın cep telefonunu istediklerini, vermemesi üzerine bıçakla yaralayıp kaçtıklarını öne sürdü. Daha önce de aynı bölgede, yol kesme ve yaralama şeklinde olayların meydana geldiği belirtilirken, polis son olayla ilgili araştırmaya başladı.

 Çöşnük Mahallesi Aytaçpaşa Caddesinde M.Y. adlı şahsın evine sabaha karşı 04.30 sıralarında kapı kilidinin arızalı olması nedeniyle girildiği ve 50 YTL para çalındığı, hırsızın ev sahibinin kızı tarafından görüldüğü, görgü tanığının sabıkalılar albümünden zanlıyı M.A. olarak teşhis ettiği, bu şahsın arandığı bildirildi.

 Hasan Varol Mahallesinde oturan 41 yaşındaki N.Ç. adlı kadın ailevi nedenle tartıştığı İ.Ç. tarafından dövüldüğünü öne sürerken, suçlanan eş iddiayı kabul etmedi.

 Sinema Caddesindeki bir apartmanda oturan E.O. adlı şahıs, savcılığa başvurarak, A.T.E., N.G. ve M.Ş. adlı komşularını, apartman yönetiminde oldukları, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle suçladı. 3 apartman sakini ise, kendilerini şikayet eden şahsın yakıt borcu olduğunu öne sürüp suçlamaları kabul etmediler. Soruşturma sürüyor.

 Polise başvuran 79 yaşındaki H.S. adlı şahıs, saat 08.00 sıralarında Sivas Caddesinde yanına gelen ve Benim çocukları gördün mü diyerek ceketini sallayan ve daha sonra plakasını alamadığı araçla olay yerinden ayrılan şahsı, yankesicilik için kendisini yokladığı gerekçesiyle şikayet etti. Polis araştırmaya başladı.

 Çöşnük Mahallesi Aytaçpaşa Caddesinde İ.A. adlı şahsa ait eve gece yarısı giren hırsız ya da hırsızların, 5 YTL para çaldıkları bildirildi.

 Yıldıztepe Mahallesinde park halinde olan M.D.ye ait 44 FP 349 plakalı aracın sol ön kapı camının kırıldığı, ancak herhangi birşeyin çalınmadığı belirlendi.

 Savcılığa başvuran Y.Y. adlı şahıs, daha önce araç alışverişi yaptığı M.A. adlı şahsın, araç satışından zarar ettiği gerekçesiyle kendisinden haraç istediğini, ayrıca aracının önünü keserek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. M.A. ise suçlamaları kabul etmedi.

 Sivas Caddesindeki işyerinde 18 yaşındak küçüm olan N.S.ye sigara satarken yakalanan B.B. hakkında yasal işleme başlandı. B.B.nin, 18 yaşındak küçüklere sigara satmanın yasak olduğunu bildiğini, ancak her gelen müşteriye kimlik sormadığı için sigara sattığını söylerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 Dabakhane Mahallesi Boztepe Caddesinde B.K. yönetimindeki plakasız mobilet ile giderken R.C. yönetimindeki 44 T 0852 plakalı taksi ile çarpıştı ve yaralandı.

 Yeni Sanayi Sitesi İtfaiye Karşısındaki parkta meydana gelen olayla ilgili ifade veren 19 yaşındaki S.K., 20.30 sıralarında il merkezinden evine giderken M.B. ile T.adlı şahısların karşıdan geldiklerini ve sohbet ettiklerini, kendisinin M.B.den alacağını isteyince bu kişilerin kendisini dövdüklerini, M.B.nin de bıçakla kaşından yaraladığını ve kaçtığını öne sürdü. Polis iki şahsın açık kimliğini belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

 Yeşiltepe Yeşilkaynak Mahallesindeki bıçakla yaralama olayı ile ilgili olarak ifadesi alınan İ.D. adlı şahıs, 20.00 sıralarında kahvede iken bir şahsın kendisini dışarıya çağırdığını, dışarıda T.T. ve İ.A. adlı şahısların olduğunu, bir süre bu şahıslarla yürüdüğünü, T.nin kendisini aniden tuttuğunu, İ.nin ise belinden çıkardığı sallama denilen bıçakla çene kısmından yaraladığını öne sürdü. Polisin yakaladığı T.T. adliyece serbest bırakılırken, İ.A. aranıyor.

 Kiltepe Mahallesi 3. Sokakta İ.A. adlı şahsa ait eve gece yarısından sonra balkon kapısından giren hırsızlar, evdeki vitrinde bulunan 217 adet tedavülden kaldırılmış para ve çeşitli evrakların bulunduğu çanta ile 2 cep teleonunu çaldılar.

 Savcılığa başvuran 40 yaşındaki M.D. adlı şahıs, Aralık ayı ve sonrasında 0.537 ile başlayan bir telefondan sürekli ölümle tehdit edildiğini bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucu telefonun 22 yaşındaki S.G. adlı şahıs adına kayıtlı olduğu saptandı. İfadesine başvurulan S.G., tehdit edilen şahsı hiç tanımadığını söylerken, polis S.G.nin bir süre önce nüfus cüzdanını kaybettiğini, başka bir şahsın bu nüfus cüzdanını bularak bu isim altında hat almış olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

 İlyas Mahallesi 5. Sokaktaki belediye fidanlığı karşısında T.S. yönetimindeki 44 FN 354 plakalı oto ile giderken, bisikletiyle aniden yola çıkan 9 yaşındaki S.T.ye çarparak ağır şekilde yaralanmasına yolaçtı.

 Beydağı Mahallesinde oturan 26 yaşındaki H.S., yaklaşık 5 yıl önce dini nikahla evlendiği C.T. adlı şahsın kendisini dövdüğünü öne sürerken, yakalanan eş suçlamayı kabul etmedi.

 İstasyon Virajı Dedekorkut Parkı önünde 21.30 sıralarında 54 yaşındaki N.D. yönetimindeki oto ile şehir merkezine doğru gelirken Tevfik Temelli Caddesinden İnönü Caddesine çıkan H.O. yönetimindeki askeri araçla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen 29 yaşındaki T.D. adlı şahsın, sivil otoyu kendisinin kullandığını öne sürdüğü belirtilirken, doğru söylemediğinin anlaşıldığı, kazayı yapan N.D.nin alkollu olduğunun saptandığı bildirildi.

 Savcılığa başvuran H.B. adlı şahıs, ayrılmış olduğu eşi G. ile kızı Ş.N.nin, dedeleri H.Ç.nin yanında kaldıklarını, eski eşinin bir yıl önce öldüğünü, ancak eski kayınpederinin kızını kendisine vermediğini öne sürerken, ifadesi alınan H.Ç., eski damadının kızını almak için bir talebinin olmadığını, daha sonra avukatıyla gelince kızını teslim ettiğini söyledi.

 Şifa Mahallesinde oturan 25 yaşındaki N.Ç. adlı kadın, kayınbiraderi olan A.K.nin daha önce yanında çalıştığını ve işten çıkardığını, bu kişinin daha sonra gece kendisini telefonla arayarak rahatsız ettiğini öne sürdü. A.K. ise yengesinin telefonunu aramış olabileceğini, ancak rahatsız etmek için aramadığını, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

 Çukurdere Mahallesi Zapçıoğlu Caddesinde K.Y.ye ait eve gündüz saatlerinde hırsızlık amacıyla girildiği, ancak yapılan kontrolde herhangi birşeyin çalınmadığı belirtildi.

 Hacıabdi Mahallesi Hasanbey Caddesinde gündüz saatlerinde A.A.ya ait eve hırsızlık amacıyla girildiği, ancak herhangi birşey çalınmadığı belirlendi.

 Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesinde M.B.ye ait eve kapısı sert bir cisimle zorlanarak girildiği, evden 1 adet Sony marka kamera, ev sahibi adına kayıtlı 7.65 çaplı bulundurma ruhsatlı Astra marka tabanca ile 16 YTL para çalındığı bildirildi.

 Çukurdere Mahallesi Zapçıoğlu Caddesinde Y.D.ye ait eve de hırsızlık amacıyla girildiği, ancak herhangi birşey çalınmadığı öğrenildi.

 MAŞTİ Terminalinde asker uğurlamaya giden M.K.nın cebindeki 1.040 YTL paranın yankesicilik yoluyla çalındığı bildirildi.

 İsmetiye Mahallesi Çevreyolunda alış veriş yaparken parkettiği aracının kontak anahtarının saat 12.00 sıralarında çalındığını bildiren N.O.nun şikayeti üzerine araştırmaya başlandı.

 Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesinde oturan 25 yaşındaki A.S. adlı şahıs, başının ağrıması nedeniyle içtiği 4 ağrı kesici nedeniyle zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı.

 Hekimhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde E.T. ve B.Ş. adlı şahısların husumet yüzünden tartışıp kavga ettikleri, olaya karışan R.K. adlı şahsın da B.Ş.yi tehdit ettiği öne sürüldü.

 Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesinde N.H.ye ait evde 23.45 sıralarında çıkan yangına itfaiye müdahale etti. Yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.

 Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesinde oturan 4 yaşlarındaki M.S.Y. adlı çocuk, yanlışlıkla çamaşır suyu içinde zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı.