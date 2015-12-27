Vukuat Raporu

KAYIP ŞAHIS (Bulundu)

Suçun Yeri Zafer Mah..

Suçun Tarihi 29.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Kayıp Şahıs M.B.: H.oğlu Malatya 1986 doğ.

Müşteki H.B.: M.oğlu Darende 1960 doğ.

Olayın Özeti 29.11.2011 günü evden ayrılarak çalıştığı iş yerine giden öz oğlu M.B. eve gelmediğini ve kendisinden herhangi bir haber alamadığını, Polis marifetiyle bulunmasını istediğini, oğlunu alıkoyan şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili tahkikata devam edilmekte iken kayıp şahıs olan M.B.30.11.2011 tarihinde polis merkezimize gelmiş olup, aranmasından sarfınazar edilmiştir.

KAYIP EŞYA (Yurt Giriş Kimliği)

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 23.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki Z.K.: C.kızı Üsküdar 1984 doğ.

Olayın Özeti 23.11.2011 günü yurt giriş kimliğini kaybettiğini, nerede kaybettiğini ve ne zaman kaybettiğini bilmediğini, kimliği bulunduğu takdirde kendisine teslim edilmesini istediğini beyan etmiş olup, konu ile ilgili olarak düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 17.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki E.K.: U.kızı Hacıbektaş 1972 doğ.

Şüpheli C.K.: A.oğlu Malatya 1973 doğ.

Olayın Özeti 20.11.2011 aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle C.K.isimli şahıs tarafından rahatsız edilmekle tehdit edildiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, daha sonra konu ile ilgili Polis Merkezimizde alınan ek beyanında; şahıs ile sorunu çözdüklerini, bu sebepten dolayı şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

İŞ KAZASI

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki A.T.: A.oğlu Malatya 1959 doğ.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü 5 katlı olan binanın inşaatında çalışırken yaralandığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TEHDİT (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 10.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki A.K.: H.oğlu Malatya 1963 doğ.

Şüpheli (Firar) M.Ş.

Olayın Özeti 11.11.2011 günü aralarında husumet bulunan M.Ş.tarafından tehdit edildiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, ancak daha sonra konu ile ilgili Merkezimizde alınan ek beyanında; şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Halep Caddesi

Suçun Tarihi 09/11/2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki M.A.: L.oğlu Baskil 1973 doğ.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 09.11.2011 tarihinde işyerinin duvarına ateş eden şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

Olay Tarihi : 2011-11-30 / 08:30

İl Olay No : 2011-44-12617

Olay Adresi : Akpınar Mah..

Olay Adı : AÇIKTAN HIRSIZLIK

Müşteki : M.U.: M.oğlu Hacıuşağı 1933 doğ.

Şüpheli : Faili Meçhul

Olay Özeti: 30/11/2011 günü üç tekerlikli el arabasını çalan meçhul şahıs ya da şahıslardan şikâyetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

Suçun Nev’i KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Akpınar

Suçun Tarihi 29.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki K.G.: M.oğlu Malatya 1989 doğ.

Müşteki M.G.: H.oğlu Van 1965 doğ.

Şüpheli (Firar) M.G.

Olayın Özeti 29.11.2011 günü yolda yürüdüğü esnada başına darbe aldığını, Şüpheli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

HAKARET, TEHDİT (Şikayet Dilekçesi)

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 21.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki Ş.O.: A.oğlu Keban 1982 doğ.

Şüpheli G.O.: İ.kızı Şeyhemir 1955 doğ.

Olayın Özeti Ev eşyalarına el koyan şüpheli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YANGIN

Suçun Yeri Yenihamam Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki İ.A.: A.oğlu Malatya 1980 doğ.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü işyerinin içerisinde bulunan sobanın alev aldığını, işyerinde yangın çıkmasının tamamen kendi kusuru olduğunu, bu konu ile ilgili olarak kimseden şikayetinin olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki R.Y.: M.kızı 1987 doğ.

Şüpheli Ö.Y.: A.oğlu 1982 doğ.

Olayın Özeti 28.07.2011 tarihinde şüpheli şahısın kendisini sürekli rahatsız ettiğini, tehditler ve hakaretler savurduğunu kendisinden şikayetçi olduğunu beyan etmiş,düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Emeksiz Kavşağı

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki T.Ş.: A.oğlu 1983 doğ.

Şüpheli F.B.: İ.oğlu 1988 doğ.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü kavşaktan karşıya geçtiği sırada 44 ** 698 plaka sayılı otonun aniden kendisine çarptığını, şikayetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT

Suçun Yeri Göztepe Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki B.Ç.: E.kızı 1982 doğ.

Şüpheli A.A.: C.oğlu 1976 doğ.,

Olayın Özeti 30.11.2011 günü ailevi nedenlerden dolayı A.A.isimli şahısla tartışma yaşadığını beyan etmiş,tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP EŞYA

Suçun Yeri Çöşnük

Suçun Tarihi 27.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki S.D.: R.kızı 1992 doğ.

Olayın Özeti 27.11.2011 günü Nokia 5228 marka cep telefonunu gittiği yerde unuttuğunu daha sonra gidip baktığında bıraktığı yerde olmadığını, ilgili kişilerden şikayetçi olduğunu beyan etmiş ve tahkikata başlanılmıştır.

RAHATSIZ ETME

Suçun Yeri Kışla Caddesi

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki E.V.: M.oğlu 1985 doğ.

Şüpheli H.B.D.: N.oğlu 1989 doğ.

Şüpheli M.K.: M.oğlu 1982 doğ.

Şüpheli B.İ.: M.oğlu 1989 doğ.

Şüpheli E.T.:A.oğlu 1979 doğ.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü şüpheli şahısların kendisinin arkadaşları olduğunu, şakalaşırken tartışmaya başladıklarını, şikayetinin olmadığını beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA İDDİASI

Suçun Yeri Akpınar

Tarihi 26.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki Ç.Ç.: E.kızı 1983 doğ.

Şüpheli A.A.: Y.oğlu 1961 doğ.

Olayın Özeti 26.11.2011 günü işyerinin sahibi ile aralarında alacak verecek konusunda tartışma çıktığını ve kendisine hakaret ederek kendisini darp ettiğini şüpheli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş; Konu ile ilgili düzenlenen tahkikat evrakları C.Savcılığına ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Şehir Mezarlığı yolu

Suçun Tarihi 30.11.2011 günü saat: 08.55

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki B.Ş.: A.kızı Akçadağ 1950 doğ.

Müşteki G.Ş.: A.kızı Çelikhan 1988 doğ.

Müşteki G.Ş.: C.kızı Malatya 1965 doğ.

Müşteki O.Ş.: S.oğlu Malatya 1982 doğ.

Şüpheli S.Ş.: D.oğlu Malatya 1964 doğ.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü 44 ** 796 plaka sayılı araç ile seyir halinde iken bir kamyonun aniden fren yapması neticesi araçta bulunan müştekiler hafif şekilde yaralanmış, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Trafik Kazası)

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki M.K.: H.oğlu 1980 doğ.

Şüpheli M.K.: B.oğlu 1971 doğ.

Olayın Özeti 30/11/2011 günü Motosikleti ile gittiği esnada bir aracın kendisine çarptığını ve yaralandığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Şüpheli şahısın ifadesi alınmış olup düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Trafik Kazası)

Suçun Yeri Topsöğüt

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Şüpheli G.Ö.: H.oğlu 1983 doğ.

Müşteki Z.A.: B.oğlu 1981 doğ.

Olayın Özeti 30/11/2011 günü 44 ** 9354 plaka sayılı motosikleti ile giderken karşı taraftan gelen 44 ** 780 plaka sayılı aracın kendisine çarptığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Şüpheli şahısın ifadesi alınmış olup tahkikat devam etmektedir.

2918 S.K.M.

Suçun Yeri Halfettin Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki A.İ.: Y.oğlu 1950 doğ.

Şüpheli S.D.: R.oğlu 1980 doğ.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü 44 ** 0231 plaka sayılı aracına, arkasından gelen 44 ** 308 plaka sayılı aracın arkadan çarptığını beyanla şikayetçi olmuştur, tahkikat devam etmektedir.

2918 S.K.M.(KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU)

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki M.G.: V.oğlu 1979 doğ.

Şüpheli D.E.: M.oğlu 1976 doğ.

Olayın Özeti 30/11/2011 günü 44 ** 496 plaka sayılı aracı ile çevre yolu Ankara istikametine gittiği sırada viraj kavşağında arkasından gelen 44 ** 306 plaka sayılı aracın aracına vurarak hasar meydana getirdiğini konu ile ilgili olarak şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Şüpheli şahıs ifadesi alınmış olup tahkikat devam etmektedir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Karşıyaka Mah. No: 8

Suçun Tarihi 19.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki C.F.: M. oğlu 1942 doğ.

Olayın Özeti 19.11.2011 günü bahçesinde ağaçlarını budadığı esnada dengesini kaybederek aşağı düştüğünü, olayın kesinlikle kendi dikkatsizliğinden olduğunu konu ile ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Cirikpınar Mah.

Suçun Tarihi 29.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki H.K.: H.oğlu 1947 doğ.

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 29.11.2011 günü kaldırımda yürürken arkasından kendisine çapa motorunun çarpması neticesinde yere düşerek yaralandığını, konu ile ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

İŞ KAZASI

Suçun Yeri Cihanbey Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki M.B.: M.oğlu

Olayın Özeti 30.11.2011 günü hurdacılık yaptığını ve demir saçları almaya çalışırken arkasında bulunan duvarın üzerindeki demir saçların kendisinin sırtını çizdiğini olayın kesinlikle kendi dikkatsizliğinden kaynaklandığını konu ile ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat merkezimizce başlatılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri SELÇUKLU Mah.

Suçun Tarihi 29.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Mağdur A.C.: E.oğlu

Müşteki E.C.: H.oğlu 1972 doğ.

Şüpheli B.A.

Olayın Özeti 29.11.2011 günü A.C. ile B.A. arasında şakalaşma neticesi A.C.nin yaralandığı şikayetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Çukurdere Mah

Suçun Tarihi 29.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki S.K.: R.oğlu Akçadağ 1985 doğ.

Şüpheli İ.G.: A.oğlu Malatya 1972 doğ.

Şüpheli H.G.: M.oğlu 1987 Akçadağ doğ.

Şüpheli S.G.: M.oğlu Akçadağ doğ.

Olayın Özeti 29.11.2011 günü ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı şüphelilerin kendisini darp ettiklerini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir

İŞ KAZASI

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 25.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki M.D.: H.oğlu Akçadağ 1978 doğ.

Olayın Özeti 25.11.2011 günü çalıştığı iş yerinde bir anlık dalgınlığı sebebi ile yaralandığını, olayın tamamen kendi dikkatsizliği ve dalgınlığı neticesi meydana geldiğini, kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

Olay Tarihi : 2011-11-30 11:15:00.0

İl Olay No : 2011-44-12620

Olay Adresi : Özalper Mh.

Olay Adı : DOLANDIRICILIK

Müşteki : A.B.: A.oğlu Doğanşehir 1960 doğ.

Şüpheli : Faili Meçhul

Olay Özeti : 30.11.2011 günü yaya olarak yürüdüğü sırada daha önceden görmediği bir şahsın kendisine yabancı devlete ait döviz olduğunu ve parayı bozduramadığını söyleyip, 200 TL ye ihtiyacı olduğunu söylediğini, kendisinin de 200TL parayı verdiğini, parasını alarak kendisini dolandıran ismini bilmediği şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA (Yaralamalı Trafik Kazası)

Suçun Yeri Niyazi Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki M.D.: M.kızı Malatya 1990 doğ.

Şüpheli L.K.: H.oğlu Yeşilyurt 1977 doğ.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü 16 ** 687 plakalı sayılı araç müştekiye çarparak yaralanmasına neden olmuş, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK (Cüzdan)

Suçun Yeri İnönü Caddesi üzeri

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki E.Ç.: İ.H.oğlu Ağın 1984 doğ.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 30.11.2011 günü otobüsten indiği esnada cüzdanının cebinde olmadığını, cüzdanını çalanın kim olduğunu bilmediği şahıs ya da şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Özalper Mh.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki T.U.: A.kızı 1966 doğ.

Müşteki A.S.: H.oğlu 1955 doğ.

Müşteki T.Ö.: M.oğlu 1965 doğ.

Mağdure İ.U.: M.kızı

Mağdur E.C.Ş.: İ.oğlu

Mağdur M.Ö.: T.oğlu

Şüpheli M.Y.: S.oğlu

Olayın Özeti 30.11.2011 günü şüpheli şahsın kendisini tehdit ettiğini, şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, tahkikat devam etmektedir.

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA- KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Akçadağ, Doğu Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Mağdur S.A.: M.oğlu

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü daha önceden de kavga ettiği ancak ismini bilmediği bir şahsın yanında 5 kişi ile beraber gelerek kavga ettiklerini ve yaralandığını şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

ZEHİRLENME

Suçun Yeri Battalgazi, Toptaş Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki A.P.: M.oğlu 1989 doğ.

Şüpheli R.P.: H.O.kızı 1965 doğ.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü sobadan sızan gazlardan dolayı rahatsızlandığını olay ile ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş,

KENDİ KENDİNE YARALANMA

Suçun Yeri Darende, Kaldırım Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Müşteki R.Ö.: M.oğlu 1992 doğ.

Olayın Özeti 30.11.2011 günü bisikletten düşme neticesi yaralanmış. Tahkikata başlanmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA (Yüksekten Düşme)

Suçun Yeri Yeşilyurt, Gedik Mah.

Suçun Tarihi 02/11/2011

İntikal Tarihi 28.11.2011

Mağdur A.B.: A.kızı Çelikhan 1970 doğ.

Olayın Özeti 02/11/2011 günü evinin çatı kısmında bulunan odunlardan almak için çatıya çıktığını bir anda başının döndüğünü ve bahçeye attığı odunların üzerine düştüğünü beyan etmiş olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

RAHATSIZ ETME, KİŞİLERİN SÜKUN HUZURUNU BOZMA

Suçun Yeri Yeşilyurt, Fatih Sultan Mehmet Mah.

Suçun Tarihi 27.11.2011

İntikal Tarihi 30.11.2011

Mağdure F.G.: O.Ş.kızı

Mağdur O.G.: M.T.oğlu 1964 doğ.

Şüpheli N.Ç.

Olayın Özeti 27.11.2011 günü ikametinin ve komşularının duvarlarına ismini yazan şahsın N.Ç.olabileceğini ve bu şahıstan şüphelendiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

4320 SKM (AİLENİN KORUNMASI) –(ŞİKAYET DİLEKÇESİ)

Suçun Yeri Şanlıkaya Mah.

Suçun Tarihi 24.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki H.A.: Ş.kızı 1982 doğ.

Şüpheli A.A.: O.oğlu 1977 doğ.

Olayın Özeti Ailevi nedenlerden dolayı şüpheliden şikayetçi olduğunu, uzlaşmayı kabul etmediğini beyan etmiştir. Mevcutlu olarak adli mercilere intikal ettirilen şüpheli serbest bırakılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Mağdur H.A.: N.oğlu

Şüpheli F.M

Olayın Özeti İkametine gelirken marka ve plakasını alamadığı bir aracın kendisine çarptığını, araç sürücüsünün durumunu sorduğunu ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat devam etmektedir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki K.H

Şüpheli O.G.: O.oğlu 1958 doğ.

Olayın Özeti 01.12.2011 günü taksi şoförü olduğunu, seyir halinde iken rahatsızlanarak kaza yaptığını, elektrik direğine çarptığını ifade etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT

Suçun Yeri Saray Mah.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki V.Y.: M.oğlu 1959 doğ.

Şüpheli(Firar) A.Ö. – B.Ö.

Olayın Özeti 01.12.2011 günü ailevi nedenlerden dolayı şüpheli şahıslardan şikayetçi olduğunu ifade etmiştir. Tahkikat devam etmektedir.

DÜŞME NETİCESİ YARALANMA

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki F.T.: İ.oğlu 1987 doğ.

Olayın Özeti 01.12.2011 günü; yolda yürüdüğü sırada rahatsızlığından dolayı düşerek yaralandığını ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

EVDEN HIRSIZLIK – MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki H.T.: R.oğlu 1949 doğ.

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 30.11.2011 günü ikametine hırsız girdiğini, ikametinin çelik dış kapısının göbeğinin kırık olduğunu, odaların dağınık vaziyette olduğunu, yaptığı kontrolde herhangi bir şeyinin çalınmadığını ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Elmasuyu Mah.

Suçun Tarihi 28.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Mağdur İ.B.: M.kızı

Müşteki G.B.: A.kızı 1979 doğ,

Olayın Özeti Bazı sebeplerden dolayı ilaç içtiğini ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

: 2011-44-14683

Olay Tarihi : 2011-11-21 00:00:00.0

İl Olay No : 2011-44-12654

Olay Adresi : Merkez

Olay Adı : 4320 SKM (AİLENİN KORUNMASI)

Şüpheli : N.G.:M.S.oğlu, Baskil 1978 doğ.

Müşteki : K.G.: A.kızı, Baskil 1979 doğ.

Olay Özeti: Kendisine şiddet uygulayan ve tehdit eden şüpheli şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI

Suçun Yeri Yıldıztepe Mah.

Suçun Tarihi 27.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki K.Y.: V.kızı 1962 doğ.

Mağdur O.Y.: M.oğlu

Şüpheli M.D.(Firar)

Olayın Özeti 28.11.2011 günü oğlunun ikametinden ayrıldığını ve bir daha eve gelmediğini, oğlunun polis marifeti ile bulunmasını talep edip şüpheliden şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Cevherizade Mah.

Suçun Tarihi 28.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki A.B.: M.kızı 1982 doğ.

Olayın Özeti İkametinde bulunduğu sırada ağrıları olduğu ilaç içtiğini, ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

OTO HIRSIZLIĞI

Suçun Yeri Akpınar Mah.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki M.K.: İ.oğlu 1977 doğ.

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 01.12.2011 günü 44 ** 503 plaka sayılı aracını park ettiği yerde bulamadığını, çalınmış olduğunu, aracın içerisindeki malzemelerin yaklaşık 5000 TL değerinde olduğunu beyan etmesi üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

4320 SKM (AİLENİN KORUNMASI), TEHDİT

Suçun Yeri Kernek Mah.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki N.K.: M.kızı Malatya 1961 doğ.

Şüpheli Ş.K.: H.oğlu Malatya 1958 doğ.

Olayın Özeti Şüpheli şahsın kendisini darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TEHDİT

Suçun Yeri Dabakhane Mah.

Suçun Tarihi 29.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki Y.Z.E.: H.H.oğlu 1966 doğ.

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti İş yerini arayan bir şahsın kendisini telefonda tehdit ettiğini, şüphelendiği kimsenin olmadığını ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 30.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki F.D.: S.oğlu 1967 doğ.

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 01.12.2011 günü park için görevliye verdiği otosunun sağ tarafında çiziklerin olduğunu bu olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmesi üzerine düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki Y.A.: H.H.oğlu 1954 doğ.

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 01.12.2011 günü ikametinde yaptığı kontrolde evindeki banyo kazanının ve kömürlükte bulunan tabaklarının çalınmış olduğunu beyanla şikayeti üzerine, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Çöşnük Mah.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki/Şüpheli Ü.Ç.: M.kızı Malatya 1980 doğ.

Müşteki/Şüpheli G.Ç.: K.kızı Gedik Çakmak 1957 doğ.

Müşteki/Şüpheli A.Ç.: K.kızı Elazığ 1961 doğ.

Müşteki/Şüpheli G.F.: A.R.kızı Baskil 1978 doğ.

Müşteki/Şüpheli A.F.: R.oğlu Baskil 1970 doğ.ı

Olayın Özeti 01/12/2011 günü şahıslar bir konudan dolayı birbirleriyle tartıştıklarını, kavga ettiklerini birbirlerinden şikâyetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ÇALINTI CEP TELEFONU

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Şüpheli M.Y.: H.oğlu Hekimhan 1980 doğ.

Olayın Özeti Nokia 2310 marka cep telefonunun çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DOLANDIRICILIK

Suçun Yeri Sıtma Pınarı

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki M.Ç.: H.oğlu Akçadağ 1943 doğ.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 01/12/2011 günü evlenmek vaadiyle dolandırıldığını, şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Şehitler parkı

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki M.K.: M.oğlu Gümüşhane doğ,

Şüpheli A.

Olayın Özeti 01.12.2011 günü bir anlaşmazlık nedeniyle A.isimli şahsın kendisine yumruk attığını davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki Y.E.: M.oğlu Yazıhan 1989 doğ.

Müşteki S.E.: M.kızı Yazıhan 1986 doğ.

Olayın Özeti S.E. isimli şahsın evden ayrıldığını, bir daha kendisinden haber alınamadığını, zorla alıkoyan şahıs yada şahıslar varsa bu şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KAYIP ŞAHISLAR

Suçun Yeri Başharık Mah.

Suçun Tarihi 29.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Kayıp Şahıs S.A.: N.oğlu Batman 1986 doğ.

Müşteki R.A.: T.A.oğlu Malatya 1964 doğ.

Olayın Özeti 29.11.2011 tarihinde evden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadığını beyan etmesi üzerine kayıp şahsın aranmasına ve olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT

Suçun Yeri Merkez

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki E.Z.: A.oğlu Antakya 1987 doğ.

Şüpheli H.Y.-C.E. isimli şahıslar

Olayın Özeti Şüpheli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Hoca Ahmet Yesevi Mah.

Suçun Tarihi 29.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Mağdur M.A.: Ö.oğlu

Müşteki Ö.A.: R.oğlu 1978 doğ.

Şüpheli A.A.: M.kızı 1978 doğ.

Olayın Özeti Mağdurun evde bulunan ilacı bilmeyerek içmiş olduğunu ifada edip şikayetçi olmadığını beyan etmiştir, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki K.K.: H.oğlu 1970 doğ.

Şüpheli(Firar) M.Z.

Olayın Özeti 01.12.2011 günü 44 ** 890 plaka sayılı aracın sürücüsü işyerine gittiği esnada 34 ** 9570 plaka sayılı aracın aracına çarptığını, aralarında anlaştıklarını ifade edip şikayetçi olmamıştır. Tahkikat devam etmektedir.

KAYIP ŞAHISLAR

Suçun Yeri Hoca Ahmet Yesevi Mah.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Kayıp Şahıs E.E.: D.kızı Kırıkhan doğ.

Müşteki D.E.: H.O.oğlu Nevşehir 1978 doğ.

Olayın Özeti 01.12.2011 günü kızının eve gelmediğini, hayatından endişe ettiğini, kızının başına kötü bir olay gelmesi halinde sorumlu kişi ve kişilerden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Hidayet Mah.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki T.E.: N.oğlu Malatya 1984 doğ.

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 01.12.2011 günü tanımadığı bir şahsın kendisini darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olayla ilgili tahkikata merkezimizce başlanılmıştır.

YARALAMALI VE MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Hoca Ahmet Yesevi Mah.

Suçun Tarihi 02.12.2011

İntikal Tarihi 02.12.2011

Müşteki M.B.-E.A.

Şüpheli N.A.: H.oğlu Solhan 1989 doğ.

Şüpheli A.Y.: O.oğlu Çelikhan 1979 doğ.

Olayın Özeti Kendi kullandığı 44 ** 677 plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken 44 ** 685 plaka sayılı araç ile çarpıştığını, A.Y.isimli şahıstan şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikat merkezimizce devam etmektedir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Karakavak Mah.

Suçun Tarihi 03.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki G.A.: H.kızı 1951 doğ.

Olayın Özeti 03.11.2011 günü yürürken bir anda dengesini kaybederek yere düştüğünü, başını hafifçe yere çarptığını, bu olayın kendi dikkatsizliği sonucu meydana geldiğini konu ile ilgili herhangi bir kimseden davacı ve şikâyetçi olmadığını beyan etmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Özalper Mah.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki R.Y.: İ.oğlu 1972 doğ.

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti İkametinin bodrumunda bulunan banyo kazanının çalınmış olduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. Tahkikat devam etmektedir.

TEHDİT, RAHATSIZ ETME

Suçun Yeri Telefon ile

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki S.Ş.: H.kızı Darende 1990 doğ.

Şüpheli R.Y.(Firar)

Olayın Özeti Şüpheli şahsın kendisine tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini, şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüpheli şahsın araştırılmasına ve tahkikata başlanılmıştır.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Sahte Çek)

Suçun Yeri İnönü Cad.

Suçun Tarihi 01.12.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki K.H

Şüpheli M.B.: B.oğlu Malatya 1976 doğ.

Şüpheli E.M.A.: Ş.oğlu Malatya 1987 doğ.

Olayın Özeti Sahte çek olayı ile ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

ŞANTAJ

Suçun Yeri Akçadağ, Merkez Mah.

Suçun Tarihi 27.10.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki S.D.: M.S.kızı 1958 doğ.

Şüpheli S.Y.: İ.oğlu 1957 doğ.

Olayın Özeti 01.12.2011 günü Şüpheli şahsın kendisine şantajda bulunduğunu ifade edip şikayetçi olmuştur. C.Savcısının talimatı ile tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

Olay Tarihi 2011-11-30 21:00:00.0

İl Olay No 2011-44-12648

Olay Adresi Darende, Kaldırım Mah.

Olay Adı TAKSİRLE YARALAMA

Bilgi Veren(Tanık) S.A.: C.oğlu Darende doğ.

Şüpheli – Müşteki R.Ö.: M.oğlu, Darende 1992 doğ.

Olay Özeti: 30.11.2011 günü bisikletten düşme neticesi yaralanma olayı ile ilgili tahkikat devam etmektedir.

MALA ZARAR VERME

Suçun Yeri Yeşilyurt, Mullakasım Mah.

Suçun Tarihi 01/12/2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Müşteki D.O.: M.oğlu 1989 doğ.

Şüpheli(Firar) Ş.Y.-M.K.

Olayın Özeti Kendisine ait olan bahçeye sürülerini sokan şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, olay ile ilgili tahkikat başlamıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Yeşilyurt, Özal Mah.

Suçun Tarihi 21.11.2011

İntikal Tarihi 01.12.2011

Şüpheli C.A.: M.kızı Pütürge doğ.

Şüpheli D.E.: A. kızı Elazığ doğ.

Şüpheli K.S.: E.kızı Malatya doğ.

Olayın Özeti 21.11.2011 günü şüpheli şahısların kavga etmeleri olayı ile ilgili hazırlanan tahkikat evrağı ikmalen gönderilecektir.

DOĞANŞEHİR’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA: 29 Kasım .2011 günü saat 11:00 sıralarında Polat-Doğanşehir istikametine seyir halinde olan S.K.( 51 yaşında erkek ) yönetimindeki 06.. 548 plakalı kamyonet Cinoğlu mevkiinde sürücüsünün dikkatsizliğinden dolayı şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen E.Ü.( 24 yaşında erkek) yönetimindeki 23..760 plakalı minibüse önden çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 23.. 760 plakalı minibüste bulunan M. B. (13 yaşında erkek ) hafif şekilde yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili C.Savcısının talimatı ile araç sürücülerinin ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılarak tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

AKÇADAĞ’ DA EVDEN HIRSIZLIK : 29 Kasım 2011 günü saat:14.00 sıralarında Akçadağ-Yukarı Örüçkü köyünde M.K. ( 56 yaşında erkek ) isimli şahıs evinde bulunan yaklaşık 2500 kg kuru kayısının kimliği belirsiz kişilerce çalınması ile ilgili müracaatta bulunmuştur.Olay yerinde yapılan incelemede evin kapı kilidinin kırılarak kayısılarının çalındığı, evin sadece yaz aylarında depo şeklinde kullanıldığı, evin bulunduğu alanda aydınlatma sisteminin bulunmadığı, en yakın evin 25 metre uzaklıkta olduğu tespit edilmiştir.OYİ Timi tarafından kırılan kapının kilit kısmından parmak izlerinin ve bir adet naylon parçasının tespit edilerek muhafaza altına alındığı, olayla ilgili C.Savcısının talimatı tahkikat başlanılarak tanzim edilecek tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

AKÇADAĞ’ DA TAKSİRLE YANĞINA NEDEN OLMA: Akçadağ-Muratlı köyünde 29 Kasım 2011 günü saat 14.00 sıralarında H.A.(66 yaşında erkek ) isimli şahıs bahçesinde ısınmak için yaktığı ateşin Y. A. (45 yaşında erkek )’ a ait tarlaya sıçraması sonucunda yangın olayı meydana gelmiştir.Yanğında 4 dönüm kuru ot ve .bir adet kayısı ağacı yanarak zarar görmüştür .Yangın Akçadağ itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.Yangında herhangi bir can kaybının olmadığı, olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

AKÇADAĞ’ DA TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMA : Akçadağ-Çobanuşağı köyünde 29. Kasım 2011 günü saat: 15.30 sıralarında M.O.( 66 yaşında erkek ) kendisine ait evin eklentisi olan odunluk ve tandır olarak kullandığı bölümde ekmek pişirirken yakmış olduğu ateşten sıçrayan alevlerin odunluğa sıçraması ile yangın olayı meydana gelmiştir.Yanğında evin odunluk kısmı yanarak zarar gördüğü, yangının Akçadağ itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek herhangi bir can kaybının olmadığı, olayla ilgili C.Savsına bilgi verilerek tahkikat başlanmıştır.

AKÇADAĞ’ DA CİNSEL TACİZ: 25 Kasım 2011 günü Akçadağ-Kepez köyünde bulunan Mehmet Çelik İlköğretim Okulu 7.ve 8 .sınıf Öğrencilerinden M.K. ( 12 yaşında bayan ), A.A. ( 12 yaşında bayan ), F.A. ( 13 yaşında bayan ) M.B.( 13 yaşında bayan ), Y.H. Ö. ( 12 yaşında bayan ), E.A. ( 15 yaşında bayan ), E.Ç. ( 11 yaşında baban), M.K.( 12 yaşında bayan), Z.Y.( 13 yaşında bayan ), B.K. ( 13 yaşında bayan), H.P.( 10 yaşında bayan ) öğretmenleri A.B. ‘a aynı okulda sınıf Öğretmenı olarak görev yapan M.E.Ş.( 34 yaşında erkek)’ in kendilerini 25 Kasım 2011 günü ve öncesinde sözlü ve fiziki olarak taciz ettiğini anlatıp, A.B isimli öğretmeninde durumu 28 Kasım 2011 günü Okul Müdürüne bildirmesi ile M.E.Ş. hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı, ayrıca 29 Kasım 2011günü saat 16.00 sıralarında Okul Müdürü olayla ilgili Akçadağ İlçe J.K..lığına müracaata bulunarak olayı bildirmiştir.Akçadağ C.Savcısının talimatı ile 30 Kasım 2011 günü öğrencilerin avukat ve sosyal hizmetler müdürlüğü uzmanları eşliğinde ifadelerinin alınacağı, şüpheli öğretmen M.E.Ş.’ in ise 30 Kasım 2011 günü İlçe J.K.lığına davet edilerek ifadesi alınmasına müteakip tanzim edilecek tahkikat evrakları ikmalen gönderilecektir.

AKÇADAĞ’ DA EVDEN HIRSIZLIK : 29 Kasım 2011 günü saat:22.00 sıralarında Akçadağ İlçe J.K.lığına gelen ihbarla Akçadağ-Güzyurdu köyünde şüpheli bir şahsın dolaştığı bildirilmiştir. Akçadağ-Güzyurdu köyünde yapılan araştırmada A.S.A. (32 yaşında erkek) M.A. (35 yaşında erkek)’ nın evinin giriş kapısının asma kilidini sökerek evde bulunan kuru kayısılardan bir çuval içerisine 30 kg doldurarak evden çıkmak istediği esnada suçüstü yakalanmıştır. C.Savcısının talimatı ile A.S.A. gözaltına alınarak tahkikat evrakları şüpheli şahıs ile birlikte mevcuden gönderilecektir.

İL MERKEZ’ DE İŞ KAZASI: İl Merkez-2’nci Organize sanayi bölgesinde; 30 Kasım 2011 günü saat 07.00 sıralarında, fabrikada işçi olarak çalışan C.A. ( 23 yaşında erkek) isimli şahıs paketleme makinesine sağ el başparmağını sıkıştırması neticesinde yaralanmıştır. Hastanede tedavisi yapılan yaralı şahıs taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZ’ DE İŞ KAZASI: İl Merkez-1’inci Organize sanayi bölgesinde; 30 Kasım 2011 günü saat 11.00 sıralarında, fabrikada işçi olarak çalışan Y.D. (21 yaşında erkek) isimli şahıs iş yerinde soba yapımında kullanılan pres makinesini kullandığı esnada sağ elini makineye sıkıştırması sonucu yaralanmıştır. Hastanede tedavisi yapılan yaralı şahıs taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’ DA EVDEN HIRSIZLIK : Akçadağ-Ören Beldesinde 30 Kasım 2011 günü saat 14.00 sıralarında Malatya ilinde ikamet eden ve ikinciler köyünde yazlık evi bulunan S.Y. (55 yaşında-bayan) isimli şahıs Akçadağ İlçe J.K.lığına müracaatta bulunarak evinin deposunda ve evinin içerisinde hırsızlık olayının meydana geldiğini, her iki tarafında kapı kilitlerinin kırılmış olduğunu bildirmiştir. 30 Kasım 2011 günü köyden vatandaşların kendisini arayarak evinin kapısının açık olduğunu bildirmesi üzerine evini kontrol etmek amacıyla evine geldiğinde evin depo kapısının kırılarak 1 adet 80 litrelik bakır kazan, 1 adet 20 litrelik yine bakır kazanın, evin giriş kısmının kapısının kilidinin ise yine kırılarak evin içerisinden 1 adet mutfak tüpü, bir adet 5 kg’lık ayçiçeği yağı ve 2 adet kırmızı renkli 4 metre uzunluğunda halının çalınmış olduğunu tespit etmiştir. S.Y. isimli şahsın evinde Akçadağ İlçe J.K.lığı ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli incelemeler yapılmış, OYİ tarafından 1 adet sigara izmariti ve 2 adet parmak izi ele geçirilmiştir. Yapılan araştırmalar ve geçmiş olayların değerlendirilmesi neticesinde olayın, 26 Kasım 2011 günü Akçadağ-İkinciler köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayı şüphelisi olan ve 29 Kasım 2011 günü Akçadağ İlçe J.K.lığına aracının çalındığına dair müracaatı üzerine yakalanan A.G. (38 yaşında erkek)’ in kamyonetinde ki malzemeler arasında S.Y. nin evinden çalınan malzemelerinde bulunduğu tespit edilmiş ve halen tutuklu olan şahsın bu olayında şüphelisi olduğu C.Savcısına bildirilmiş, C.Savcısının sözlü talimatı ile tahkikata başlanılmıştır.

HEKİMHAN’ DA KAYIP ŞAHIS: Hekimhan-Sarıkız köyünde; 30 Kasım 2011 günü saat 10.00 sıralarında F.Ö. (24 yaşında bayan) isimli şahıs evden çıkmış ve annesi olan M.Ö. (62 yaşında bayan)’ yü 16.00 sıralarında arayarak erkek arkadaşı ile birlikte kaçtıklarını ve bir daha dönmeyeceklerini beyan etmiştir. C.Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda kayıp şahıs olarak takibe alınmış ve tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZ’ DE İŞ KAZASI: İl Merkez-1’inci Organize sanayi bölgesinde; 30 Kasım 2011 günü saat 16.00 sıralarında, fabrikada işçi olarak çalışan D.D. (25 yaşında erkek) isimli şahsın ayağının iplik taşıma aracının altında kalması sonucu yaralanmıştır. Hastanede tedavisi yapılan yaralı şahıs taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZ’ DE İŞ KAZASI: İl Merkez-2’nci Organize sanayi bölgesinde; 30 Kasım 2011 günü saat 16.30 sıralarında, şirkette işçi olarak çalışan M.B. (23 yaşında erkek) isimli şahıs iş yerinde dondurulmuş tavuk kalıplarını araçlara yüklediği esnada ayağının üzerine düşürmesi neticesinde yaralanmıştır. Hastanede tedavisi yapılan yaralı şahıs taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.