Yağış Uyarısı..!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman, Ardahan, Kars, Iğdır, Malatya ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar; kıyı kesimlerimiz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kahramanmaraş, Malatya ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu, Marmara ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcakları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu (Sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor) 4

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli 9

İzmir: Az bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu (Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek) -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5