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Malatya Haber -

‘Yağış ve Soğuk Var’

‘Yağış ve Soğuk Var’
  • 27.12.2015
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Meteoroloji Malatya Bölge Müdürlüğü, Cumartesi gününden itibaren Malatya’nın soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, yüksek kesimlerde kar beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji’den Cuma günü yapılan açıklama şöyle:

“İlimiz yarından itibaren balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecektir. Yağmur, karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülecek, yağışların pazartesi ( 16.03.2008 ) gününe kadar aralıklarla etkili oacağı tahmin edilmektedir. Yağışla birlikte sıcaklıklar da 6-8 derece düşecektir. Yer yer etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşlarımızı ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.”

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