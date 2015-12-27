‘Yağış ve Soğuk Var’

Meteoroloji Malatya Bölge Müdürlüğü, Cumartesi gününden itibaren Malatya’nın soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini, yüksek kesimlerde kar beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji’den Cuma günü yapılan açıklama şöyle:

“İlimiz yarından itibaren balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecektir. Yağmur, karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde görülecek, yağışların pazartesi ( 16.03.2008 ) gününe kadar aralıklarla etkili oacağı tahmin edilmektedir. Yağışla birlikte sıcaklıklar da 6-8 derece düşecektir. Yer yer etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşlarımızı ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.”