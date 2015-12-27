‘Yandaş Meşguliyeti Biterse!.’

Belediye Meclisi’nin bağımsız üyesi Mehmet Moran, muhtarların belediyeden şikayetçi olduklarını, 6 adet lüks araç alan belediyenin çöp bidonları ile ilgili sorunları dikkate almadığını öne sürdü.

Moran, yaptığı yazılı açıklamada şu iddialarda bulundu:

“29 Mart 2009 yerel seçimlerinde % 93 ve %95 oranında Ak Partinin adayı olan Sayın Ahmet Çakıra oy verdiklerini haykıran Melekbaba, Taştepe, Hidayet ve Çarmuzu Mahalle muhkarlarının feryadını dinledim.

Sayın Muhtarlar Bize üçüncü sınıf insan muamelesi yapılıyor, diğer Mahallelere son model bize 68 model otobüsler veriliyor, onlarında her an kayışları kopuyor arıza yapıyorlar, Muhtar evlerimiz yok, kanalizasyon yok, foseptik çukur kullanıyoruz, Çöp bidonlarımız yok çöpler yollara dökülüyor, Sağlık memuru yok mahallede hastamıza iğne yapacak insanlar arıyoruz diyorlardı.

Muhtarlar derneği başkanı sayın Mustafa Eren Belediye Muhtarları dışlıyor diyor. Karakavak Mahallesi Muhtarı Belediyede adamdan sayılmıyoruz diyordu. Velhasıl Malatyanın birkaç Muhtarı hariç tüm muhtarlar feryat ediyor. Yedi ay önce tüm sorunlarımızı çözeceklerine söz verdiler sözlerinde durmadılar dilekçelerimize cevap alamıyoruz  diyorlardı.

Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Çakır Kendisine Mersedes, Yardımcılarına 5 adet Ford Fokus araba alarak 5 yıldızlı saltanat ile meşgul iken mahalle muhtarlarının sorunlarına zaman bulamamakta, Çöp bidonları almak için para bulamamaktadırlar.

Sayın Çakırın ifadesiyle Belediye bütçesi her ay 4 milyon Lira açık vermekte iken Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarına toplam 6 adet Lüks araba acil iken sayın Çakır Çöp bidonlarını neyle alsın.

Sonuç olarak Malatya halkına, Sayın Mahalle Muhtarlarına ve özellikle %95 Ak Partiye oy veren Taştepe, Melekbaba, Hidayet, Çarmuzu halkına sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum.

Sayın Çakır ve ekibi halkın sorunlarıyla uğraşamayacak kadar meşguller,

5 Yıldızlı saltanatlarından tassaruf edebildikleri, Yandaş vakıf, dernek, kişi ve kuruluşlarla meşguliyetleri azaldığı zaman halkın sorunlarıyla ilgileneceklerdir sanıyorum.”