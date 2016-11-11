Yangına Müdahale Eğitimi Verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlere Yangın Güvenliği Eğitimi vererek, tatbikatlar gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi tarafından Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile öğretmenlere eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından Ekim ayı içerisinde verilen Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatına 280 dolayında öğretmen katılırken, sözkonusu eğitim ve tatbikatların Kasım ve Aralık ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

Verilen eğitimler çerçevesinde öğretmenlere, yangın durumundaki sorumlulukları ile yangın söndürme tüpü kullanımı ve yangına ilk müdahale hakkında bilgiler verildi.

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