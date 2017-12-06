Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mete Açıkgöz, “Yıllardır çaresizlikten dolayı görme problemi yaşayan ‘sarı nokta’ hastaları artık yeni ve başarılı bir teknoloji ile yaşama yeniden merhaba diyecekler” dedi.

Gözde Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mete Açıkgöz, sarı nokta hastalığının diğer bir adının Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olduğunu ifade ederek, “Genelde ileri yaş hastalığı olarak bilinen fakat genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak da her yaşta görülebilen bu hastalığın tedavisi oldukça zorlu ve meşakkatlidir. Tedaviye direnç çok fazladır. Karşıdaki cisimleri ve nesneleri çatallı ve eğik olarak görme şikayetleri ile başlar, ileriki zamanlarda bakılan merkezde siyah bir leke, bulanıklık oluşur ve bakılan yerin merkezini net olarak göremezler. Teşhisi, rutin göz muayenesinde OCT( Göz tomografisi) , FFA( Göz anjiosu) , amsler kartları, OCT göz anjio gibi tanısal testler ile konulur. Bu hastalara rutin uygulanan iğne( ilaç enjeksiyonu) tedavisi dışında görme oranını arttırabilmek ve yaşam konforunu arttırabilmek için son aylarda sarı nokta implantı uygulaması umut verici olmuştur” diye konuştu.

Açıkgöz, sarı nokta hastalarının artık yeni ve başarılı bir teknoloji ile sağlıklarına kavuşacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Muayene bulguları uygun olan hastalar bu tedaviden büyük oranda fayda görmektedir. İğne tedavisi tamamlanmış fakat görme oranı bir türlü artmayan hastalara ve iğne tedavisinden fayda görmeyen kuru tip sarı nokta hastaları artık çaresiz değil. Hastanın muayene sonrası sağlam kalan hücrelerin miktarı ve alanı ölçülerek fayda görecek hastalar tespit edilip, hastalara aynı gün içinde yapılıp taburcu edilebilen bir operasyon uygulanmaktadır. İğnesiz, dikişsiz uygulanan bu sistemde ameliyat fayda oranı göz arkasındaki hücre sayısı ve alanına göre değişmektedir. Hastalar bu operasyon sonrası uzun zamandır az gören gözleri artık belirgin ölçüde görür hale gelecek. Yıllardır çaresizlikten dolayı görme problemi yaşayan sarı nokta hastaları artık yeni ve başarılı bir teknoloji ile yaşama yeniden ‘merhaba’ diyecekler.”

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