‘Yasanın Çıkmasını Bekliyoruz’



Seçimlerden sonra ‘Emlak Müşavirliği Yasası’nın çıkarılmasını istediklerini belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekili seçimleri nedeni ile AK Parti milletvekilleri adaylarından sayın Mücahit Fındıklı ile beraber sayın Cemal Akın odamıza ayrı ayrı ziyaretlerde bulundular. Bu ziyaretlerde kendilerine emlak müşavirliği yasası ile bilgi verilmiş, seçimden sonraki süreçte emlak müşavirleri yasasında yapılacak çalışmalarla ilgili Ankara’da bize gereken yardımı yapacaklarının sözünü vermişlerdir. İnşallah seçimdeki sonraki süreçte emlak müşavirleri yasasında olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Olumsuz gelişmelerde de sayın milletvekillerimizin bize verdiği söze güvenerek kendilerine gereken bilgileri aktaracağız. Olumsuz geliºmeleri olumlu duruma yani bizim görüşlerimiz çerçevesinde gerekli düzeltmeler inşallah yapılacaktır” dedi.

Özgül açıklamasına şöyle devam etti;”Sayın Cemal Akın da gerek kendisinin belediye başkanlığı dönemi ile ilgili gerekse bugünkü yapılan imar çalışmaları ile ilgili arkadaşlarımıza çok önemli bilgiler vermiştir. Ziyaretler çok faydalı olmuştur. Bizler için kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür eder, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde kendilerine başarılar dileriz. 2011 yılı milletvekilleri seçimlerinin ülkemize, Malatya’mıza ve ayrıca tüm emlakçı arkadaşlara hayırlar getirmesini dileriz.”

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