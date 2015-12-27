‘Yatırımların Artmasını Bekliyoruz’

2. Yapı ve Dekarasyon Fuarı’na katılmak için Malatya’ya gelen Türkmen İş Adamları, Malatya Valisi Ulvi Saran ve Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti.



Irak Türkmen İş Adamları Derneği Başkanı Suphi Mütahpçı, Vali Saran’ı ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, Malatya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirtip, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Mutapçı, ziyarette Malatya Yapı Fuarına 15 firma ile katıldıklarını ve burada çeşitli iş bağlantılarında bulunduklarını,kendileri ile birlikte Malatya ’ya gelen çeşitli branşlardaki doktorlarında Turgut Özal Tıp Merkezinde Eğitim gördüğünü belirtti.



Kerkük Mali Müşavirler Odası Başkanı Hussein K. Beyoğlu ise yaptığı konuşmada, Iraklı Tükmenlerin Türkiyede’ki kardeşleri ile Oğuz boyundan geldiklerini,din, dil,kültür ve tarih birlikteliklerinin bulunduğunu şimdi de ekonomik birliktelik sağlamak için burada bulunduklarını açıkladı.



Vali Saran, Başkan Mütapçı ve beraberindekilere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini Malatya’da görmekten mutlu olduğunu söyledi.



Çakır’a Ziyaret



Türkmen İş Adamları Derneği Başkanı Suphi Muthapçı, yaptığı konuşmada, ” Siyasi sıkıntılardan dolayı Türk iş adamlarının Irak’a yatırım konusunda çekingenlikleri var. Bölgenin siyasi yapısından dolayı çekingenliklerin olması normal. Bu yaşananlardan yılmamak lazım. Yavaş yavaş bu görüntü kayboluyor. Türk iş adamlarının bundan sonra yatırımlarını artırmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise konuşmasında, “Türkiye adil bir dış politika izliyor. Irak’ın bazı bölgeleri gelişirken bazı bölgelerinin geri kalmasına gönül razı değil. Siyasi istikrar Irak’ta oturduğu müddetçe Irak’ın büyümesinin büyük bir ivme kazanacağına inanıyorum” dedi.



Ziyarette Türkmen İş Adamları Derneği Başkanı Suphi Muthapçı, Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ay yıldızlı Kuran-ı Kerim hediye etti. Belediye Başkanı Ahmet Çakır’da konuk iş adamlarına kayısı ve belediye kültür yayınlarından oluşan kitap seti hediye etti.



MÜSİAD’ın ziyareti



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi,Yapı ve Dekorasyon Fuarını ziyaret etti.



Ziyarete Başkan Namık Şahin,Başkan Yardımcıları Murat Tokmak,H.Osman Yağız,Yönetim Kurulu üyeleri, Şaban Algül,Tahsin Öner,Muharrem Poyraz,Selim Pala, katıldı. Yapı ve Dekorasyon Fuarında stantları tek tek gezen MÜSİAD heyeti, katımcılara Yapı Ve Dekorasyon Fuarının hayırlı olması dileklerini ilettiler. Malatya 2. Yapı Dekorasyon Fuarına 10 MÜSİAD Üyesi stant bazında katılım sağladı.

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