“Yazıhan Ovası’nda Ne Yetiştirelim?”

Boztepe Recai Kutan Barajı’nın sulama suyunun verilmesi ile birlikte tarımsal üretimde önem kazanan Yazıhan Ovası’nda ve sulanacak alanlarda yetiştirilecek ürün çeşitliliği ve getirisi konusunda Yazıhan Belediyesi’nin organize ettiği toplantıların üçüncüsü yapıldı.

Yazıhan Belediyesi’nde düzenlenen toplantıya Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nihat Tursun, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe, Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Gıda, Tarım ve ayvancılık İl Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu, DSİ 92. Şubesi Başmühendis Özkan Yalçın, Yazıhan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zafer Tanrıverdi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve DSİ mühendisleri, mahalle muhtarları katıldılar.

Toplantının açılışında konuşan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Boztepe Recai Kutan Barajı’nın hizmete girmesi ile birlikte Yazıhan Ovası için tarımsal planlama yapmak ve bölgede yetiştirilecek ürün çeşitliliği konusunda çiftçiyi bilgilendirmek amacıyla organize ettikleri toplantının üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, “Belediyeler yol yapan, asfalt yapan, park yapan kurumlar olmamalı. Bu hizmetlerin yanında sosyal, kültürel, ekonomi ve tarıma dayalı bölgesel çalışmalarda yapmak zorundalar. İşte biz bu vesileyle, bu anlayışla yeniden Yazıhan da sulama alanı olarak açılacak Boztepe Barajı ile birlikte 120 bin dönüm arazimizin suyla buluşması dolayısıyla böyle bir çalışmayı başlattık. Bölgemizdeki 120 bin dönüm arazinin sulandığında gerek Yazıhan, gerekse de bizim Yazıhan’daki çiftçilerimiz, Malatya’daki ekonomimiz, ülke ekonomimiz büyük oranda gelişecek ve katkı sunacak. Arazilerimizin suyla buluşması neticesinde işte bunun en rantabllığı nasıl olur, en reel olanı nasıl olur, bu nedenle bu çalışmalarımızı başlattık. Biz üzerimize düşeni yapacağız gerisini tabi çiftçimize bırakacağız. Bizim amacımız burada yeni sulanacak alanlarda keşke şunu ekseydim yani bundan daha verimli bir sonuç alırdım denmemesi üzerine önceden tedbirimizi almak üzere bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. İnşallah Yazıhan’ımıza, üreticimize, çiftçimize hayırlı olur. Bununla ilgili gerek bitki deseni olarak, örtüsü olarak yani hangileri ekilir, hangileri biçilir, hangi sebzeden verimli sonuç alınır, bunlarının çalışmasını şimdiden yapmalıyız.” dedi.

Toplantıya katılan Karum ve kuruluş yönetici ve temsilcileri de teknik bilgilendirmede bulundular.

Toplantının önümüzdeki aylarda bir kez daha yapılacağı ve sonucun kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com