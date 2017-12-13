“Yeni Bir Başlangıç İçin Adalete Sığınıyorum”

Malatya’daki iki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davasında Etkin Pişmanlık Hükümleri uygulamasından yararlanarak itirafçı olan 2 sanığa, mahkeme ceza indirimi uyguladı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davası kapsamında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuksuz yargılanan eski komiser yardımcısı T.A., “Yapıda iyi niyetle yer aldım. Hayata yeni bir başlangıç yapmak için adalete sığınıyorum. İyi niyetimin kurbanı oldum.” ifadesini kaydederek, tüm bildiklerini anlattığını belirtti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren ve aynı zamanda örgütün kriptolu iletişim programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen T.A.’ya ceza indirimi yaparak 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davası kapsamında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuksuz yargılanan FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı yurtta çalışan sanık M.D.’ya ise mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği gerekçesiyle cezasında indirim yaparak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası hükmederek, verilen cezayı erteledi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com