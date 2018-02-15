Yeni Malatya Stadı ‘2017 Yılın En İyi Stadı’na Aday!

Polonya merkezli, dünya genelindeki futbol statlarıyla ilgili bilgiler yayınlayan Stadiumdb.com sitesi, hâlâ ulaşım, temizlik başta olmak üzere birçok sorunu giderilemeyen Yeni Malatya Stadı’nı ‘2017 Yılın En İyi Stadı’ ödülü adayları arasına aldı.

Site baş editörü Michał Karaś, basın kuruluşlarına gönderdiği bir elektronik posta ve basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

Mesajına Türkçe “Malatya’daki yeni stadın “Yılın Stadı” ödülüne aday gösterildiğini size bildirmek isterim. Şimdi herkes şansını desteklemek için oy kullanabilir. Okurlarınızı oy hakkında bilgilendirmek isterseniz, minnettar olurum!” diye başlayan Karaś İngilizce olarak “Türkçe çevirideki hatalardan dolayı özür dilerim çünkü sizin güzel dilinizi konuşmayı bilmiyorum. Bununla birlikte Malatya’daki yeni stadın 2017 yılının en iyi stadı olarak seçilmek üzere 27 aday arasına alındığı bilgisini ilginç bulacağınızı ümit ediyorum” dedi.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

“Yeni Malatya şehir stadı Türkiye’den dört statla birlikte en iyi stat olmaya aday. Dünya’da en geniş katılımla yapılan son yarışmayı İstanbul Vodafone Park kazanmıştı. Malatya bu başarıyı tekrarlayabilir mi?

Geçen sene Beşiktaş İstanbul Vodafone Park Yılın Stadyumu ödülünü kazanan ilk Türk stadı olmuştu. Şimdi Yeni Malatya Stadyumu, 2017 yılının En İyi Stadı seçilmek için, 27 aday arasında benzer bir şansa sahip.

Türkiye’den Malatya’nın yanı sıra Sakarya, Gaziantep ve Samsun statları adaylar arasında yer alıyor. Geçen yıl açılışı yapılan en etkileyici bazı statlar onlara rakip. Mercedes-Benz Arena (Atlanta, ABD), Wanda Metropolitano (Madrid, İspanya – Atletico Madrid’in maçlarını oynadığı stat), ve Moskova ve Saint Petersburg’daki 2018 dünya kupası maçlarının oynanacağı statlar bunlar arasında.

Aday gösterilen statlar ebat, bütçe ve standart açısından farklılıklara sahip ancak para ve kapasite yılın stadı seçilmede belirleyici değil. Statlara iki ayrı dalda ödül verilecek: Mimari ödül ve halkın oylarıyla verilecek ödül.

Deneyimli stat mimarlarından oluşan bir ekip jüri ödülünü verecek. Farklı ülke ve şirketlerden oluşan jüride, Nick Birmingham (Arap Associates, Londra), Riccardo Cestari (Londra), Bünyamin Derman (DB Mimarlık, İstanbul), Maria Sipinska-Malaszynska (APA Sipinska Malaszynski- Varşova) ve dünyaca ünlü Sergei Tchoban (SPEECH, Berlin) yer alıyor. Jüri üyeleri bir düzineden fazla modern stadyumun tasarımında görev aldılar.

Jüri 26 Şubat’ta ön elemeyi ilan edecek. Kazanan stadyumun 7 Mart’ta ilan edilmesi bekleniyor. Ancak finalistlerin değerlendirilmesi zaman alabileceğinden bu tarihte kısa bir sarkma olabilir.

Halk tarafından yapılacak değerlendirme herkese açık. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya tablet gibi her bir cihazdan sadece bir oy kullanılabiliyor. Sadece iki haftada 60’ın üzerinde ülkeden 35 bin kişi oy kullandı. 4 Mart 2018 saat 22.00’ye kadar oy kullanılabilecek.

Oy vermek için beş stadyum seçmek gerekiyor. En iyi için 5 yıldızdan başlayarak 1 yıldıza kadar oy kullanabileceksiniz. En çok desteği alan stadyum 7 Mart’ta 2017’nin en iyisi olarak ilan edilecek.”

Yarışmada aday gösterilen statlar ve şehirleri ile ülkeleri şöyle:

Bingu Ulusal Stadyu (Lilongwe/Malavi)

Banco del Pacifico Capwell Stadyumu (Guayaquil/Ekvador)

General Pablo Rojas Stadyumu (Asuncion/Paraguay)

Port-Gentil Stadyumu (Pont-Gentil/Gabon)

Nemesio Diez Stadyumu (Toluca/Meksika)

Unico de Villa Mercedes (Villa Mercedes/Arjantin)

Gaziantep Stadyumu

İmam Rıza Stadyumu (Meşhed/İran)

Intility Arena (Oslo/Norveç)

Luzhniki Stadyumu (Moskova/Rusya)

Mercedes Benz Stadyumu (Atlanta/ABD)

Mikuni World Stadyumu (Kitakyushu/Japonya)

Orlando City Stadyumu (Orlando/ABD)

Samsun 19 Mayıs Stadyumu

Saparmurat Türkmenbaşı Olimpiyat Stadyumu (Aşkabat/Türkmenistan)

Colorado Eyalet Stadyumundaki Sonny Lubick Sahası (Fort Collins/ABD)

Oyem Stadyumu (Oyem/Gabon)

Benito Stirpe Stadyumu (Frosinone/İtalya)

Lodz Miejski Widzewa Stadyumu (Lodz/Polonya)

Saint Petersburg Stadyumu (Saint Petersburg/Moskova)

Silezya Stadyumu (Chorzow/Polonya)

Ion Oblemonco Stadyumu (Craiova/Romanya)

Arena by TransStadia (Ahmedabad/Hindistan)

U Arena (Nanterre/Paris/Fransa)

Warda Metropolitano Stadyumu (Madrid/İspanya)

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

Yeni Malatya Stadyumu

Bu arada sitede Yeni Malatya Stadyumu ile ilgili bilgiler de yer aldı. Seyirci kapasitesinin 27 bin 44, inşaat başlama-açılış tarihlerinin 12 Mayıs 2012-05/08/2017 olduğu, mimari tasarımı Bahadır Kul Architects ve Azaksu Mimarlık firmasının yaptığı, inşaatın ise Biser Yapı İnşaat ile MEK-TEK Yapı İnşaat tarafından gerçekleştirildiği ve 119 milyon liraya mal olduğu belirtilmekte.

Yılın Stadı oylamasına katılmak isteyenler şu linkten giriş yapabiliyor:

http://stadiumdb.com/competitions/stadium_of_the_year_2017

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi