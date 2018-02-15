Yeni Malatya Stadı ‘2017 Yılın En İyi Stadı’na Aday!
Polonya merkezli, dünya genelindeki futbol statlarıyla ilgili bilgiler yayınlayan Stadiumdb.com sitesi, hâlâ ulaşım, temizlik başta olmak üzere birçok sorunu giderilemeyen Yeni Malatya Stadı’nı ‘2017 Yılın En İyi Stadı’ ödülü adayları arasına aldı.
Site baş editörü Michał Karaś, basın kuruluşlarına gönderdiği bir elektronik posta ve basın açıklamasıyla kamuoyunu bilgilendirdi.
Mesajına Türkçe “Malatya’daki yeni stadın “Yılın Stadı” ödülüne aday gösterildiğini size bildirmek isterim. Şimdi herkes şansını desteklemek için oy kullanabilir. Okurlarınızı oy hakkında bilgilendirmek isterseniz, minnettar olurum!” diye başlayan Karaś İngilizce olarak “Türkçe çevirideki hatalardan dolayı özür dilerim çünkü sizin güzel dilinizi konuşmayı bilmiyorum. Bununla birlikte Malatya’daki yeni stadın 2017 yılının en iyi stadı olarak seçilmek üzere 27 aday arasına alındığı bilgisini ilginç bulacağınızı ümit ediyorum” dedi.
Basın açıklamasında şöyle denildi:
“Yeni Malatya şehir stadı Türkiye’den dört statla birlikte en iyi stat olmaya aday. Dünya’da en geniş katılımla yapılan son yarışmayı İstanbul Vodafone Park kazanmıştı. Malatya bu başarıyı tekrarlayabilir mi?
Geçen sene Beşiktaş İstanbul Vodafone Park Yılın Stadyumu ödülünü kazanan ilk Türk stadı olmuştu. Şimdi Yeni Malatya Stadyumu, 2017 yılının En İyi Stadı seçilmek için, 27 aday arasında benzer bir şansa sahip.
Türkiye’den Malatya’nın yanı sıra Sakarya, Gaziantep ve Samsun statları adaylar arasında yer alıyor. Geçen yıl açılışı yapılan en etkileyici bazı statlar onlara rakip. Mercedes-Benz Arena (Atlanta, ABD), Wanda Metropolitano (Madrid, İspanya – Atletico Madrid’in maçlarını oynadığı stat), ve Moskova ve Saint Petersburg’daki 2018 dünya kupası maçlarının oynanacağı statlar bunlar arasında.
Aday gösterilen statlar ebat, bütçe ve standart açısından farklılıklara sahip ancak para ve kapasite yılın stadı seçilmede belirleyici değil. Statlara iki ayrı dalda ödül verilecek: Mimari ödül ve halkın oylarıyla verilecek ödül.
Deneyimli stat mimarlarından oluşan bir ekip jüri ödülünü verecek. Farklı ülke ve şirketlerden oluşan jüride, Nick Birmingham (Arap Associates, Londra), Riccardo Cestari (Londra), Bünyamin Derman (DB Mimarlık, İstanbul), Maria Sipinska-Malaszynska (APA Sipinska Malaszynski- Varşova) ve dünyaca ünlü Sergei Tchoban (SPEECH, Berlin) yer alıyor. Jüri üyeleri bir düzineden fazla modern stadyumun tasarımında görev aldılar.
Jüri 26 Şubat’ta ön elemeyi ilan edecek. Kazanan stadyumun 7 Mart’ta ilan edilmesi bekleniyor. Ancak finalistlerin değerlendirilmesi zaman alabileceğinden bu tarihte kısa bir sarkma olabilir.
Halk tarafından yapılacak değerlendirme herkese açık. Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya tablet gibi her bir cihazdan sadece bir oy kullanılabiliyor. Sadece iki haftada 60’ın üzerinde ülkeden 35 bin kişi oy kullandı. 4 Mart 2018 saat 22.00’ye kadar oy kullanılabilecek.
Oy vermek için beş stadyum seçmek gerekiyor. En iyi için 5 yıldızdan başlayarak 1 yıldıza kadar oy kullanabileceksiniz. En çok desteği alan stadyum 7 Mart’ta 2017’nin en iyisi olarak ilan edilecek.”
Yarışmada aday gösterilen statlar ve şehirleri ile ülkeleri şöyle:
- Bingu Ulusal Stadyu (Lilongwe/Malavi)
- Banco del Pacifico Capwell Stadyumu (Guayaquil/Ekvador)
- General Pablo Rojas Stadyumu (Asuncion/Paraguay)
- Port-Gentil Stadyumu (Pont-Gentil/Gabon)
- Nemesio Diez Stadyumu (Toluca/Meksika)
- Unico de Villa Mercedes (Villa Mercedes/Arjantin)
- Gaziantep Stadyumu
- İmam Rıza Stadyumu (Meşhed/İran)
- Intility Arena (Oslo/Norveç)
- Luzhniki Stadyumu (Moskova/Rusya)
- Mercedes Benz Stadyumu (Atlanta/ABD)
- Mikuni World Stadyumu (Kitakyushu/Japonya)
- Orlando City Stadyumu (Orlando/ABD)
- Samsun 19 Mayıs Stadyumu
- Saparmurat Türkmenbaşı Olimpiyat Stadyumu (Aşkabat/Türkmenistan)
- Colorado Eyalet Stadyumundaki Sonny Lubick Sahası (Fort Collins/ABD)
- Oyem Stadyumu (Oyem/Gabon)
- Benito Stirpe Stadyumu (Frosinone/İtalya)
- Lodz Miejski Widzewa Stadyumu (Lodz/Polonya)
- Saint Petersburg Stadyumu (Saint Petersburg/Moskova)
- Silezya Stadyumu (Chorzow/Polonya)
- Ion Oblemonco Stadyumu (Craiova/Romanya)
- Arena by TransStadia (Ahmedabad/Hindistan)
- U Arena (Nanterre/Paris/Fransa)
- Warda Metropolitano Stadyumu (Madrid/İspanya)
- Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
- Yeni Malatya Stadyumu
Bu arada sitede Yeni Malatya Stadyumu ile ilgili bilgiler de yer aldı. Seyirci kapasitesinin 27 bin 44, inşaat başlama-açılış tarihlerinin 12 Mayıs 2012-05/08/2017 olduğu, mimari tasarımı Bahadır Kul Architects ve Azaksu Mimarlık firmasının yaptığı, inşaatın ise Biser Yapı İnşaat ile MEK-TEK Yapı İnşaat tarafından gerçekleştirildiği ve 119 milyon liraya mal olduğu belirtilmekte.
Yılın Stadı oylamasına katılmak isteyenler şu linkten giriş yapabiliyor:
http://stadiumdb.com/competitions/stadium_of_the_year_2017
Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
Kimi kandırıyorsunuz.En berbat ş tadı.İki saatte çıkamıyoruz.O kadar alternatif yollar yapılabirki ama yapılmıyor.İşkence.
En kötüsü ulaşımı sıfır olan star olarak 1. Gelir kesin en uzun zamanda yapılan yolu olmayan planlaması sıfır olan zemini çöken tek stad olma özelliği ile harika
ya beyler şimdide cünet çakırın babası sertar çakır bursa maçına gözlemci yazmışlar . bu nasıl iş .şimdi bakın önümüzdeki deplasman maçına taraftarımız ceza yemez inşallah.
2017 de yapılan tek stad bu o zaman:)
Caktırmayın anayoldan biraz daha gidin dönüş var deyin.
Heyet Elaziga kadar gitsin.Gakgo ların sahasını secsinler.
stad keşke şehir merkezine biraz daha yakın olsaydı daha güzel olurdu bir de kapasite 40 bin filan olsa o zaman tadından yenmezdi.. Şimdi bu stad 28 000 seyircilik ve 33 binin altında üstüne bir de milli maçlardan muaf oluşu. Gelde yanma
arakadaslar linki tıklayın el alltakı yeni malatya simgeli yere 5 puan verınız ben verdım bakarsınız kazanırız stadın halini görmeye gelirler
MALATYA STADINI GÖRMEDİKLERİ BELLİ
Bence şaka yapmışlardır.Ya da dikkat çekip eksikliklerin giderilmesine vesile olmak istemişlerdir.
Stadion St. Petersburg
Türkiye’de son yıllarda yapılan stadlar zaten mimari açıdan birbirlerine benziyor o yüzden Malatya stadını diğerlerinden ayıran pek bir özelliği yok
Haydi oy vermeye
Herkesin bu oylamaya katılmasını isterim şuan 19 bin oy var oy oranına göre 4. Sıradayız bastırmamız lazım herkes elini oylamaya götürsün saygılar
şaka 🙂
Besyodan indikten sonra karşımızda bizi bekleyen 300 m engelli parkurunu aşacakaın tabii eğer gece ise bireysel aydınlatma yaparak ilerleme sağlamak lazım yoksa gece karanlığında ya bir taşa yada bir yükseltiye takılıp yüzükoyun yere düşme ihtimaliniz çok yüksek durun daha bitmedi şimdi ise Malatya ile komşu kentin ulaşımını sağlayan karayolunu cambazlık yapıp karşıya geçmek lazım eveettt geçtik, bu seferde 1 m derinliğinde bir hendek var hadi gardaşlar 1-2-3 hoppp karşıya atladık alkışşşş bunuda geçtik oda ne bu seferde biir duvar engeli çıktı durun hemen paniğe kapılmayın orada müthiş bir mühendislik eseri olan tahta köprümüz imdatımıza yetişiyor… yalnız geçişler tek sıra…. İşte 2017 nin en güzel stadları yarışmasına aday gösterilen stadımıza besyo tarafından ulaşım şekli.
Süper ulaşım.VATANDAŞ HAKLI.
Bende aynı yolu izledim.
Göztepe maçı sonrası ayakkabının tabanı düştü.
Galatasaray maçına aynı yolu izledim. Tabanı buldum. Eski kasap pazarında Darende li ayakkabı tamircisi onardı.
Hikayeyi anlattım. Para almadı.Allah razı olsun.
Dunya geneline gitmeden zaten dibimizdeki antep sakarya samsun stadlari bizden 10 kat daha iyi.oy verelim diye almislar kanmayalim bu oyuna :))