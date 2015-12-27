“Yeni Müjdeler Vereceğiz”

Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Başdemir, “Malatyapark olarak 5. yılımıza kavuştuk. 5 yıl zarfında Malatya’nın cazibe merkezi olduk, Malatyalılar bizi çok sevdi, yani Malatyapark’ı çok sevdi. 5 yıl zarfında 9 milyon ziyaretçiye ulaştık. Bu gittikçe artıyor” dedi.

Baştürk, “Malatyapark, Malatya’nın sosyal hayatında önemli fonksiyonlar icra ediyor. Hem Malatyalıların alışveriş merkezi görevini yapıyor, hem de Malatyalılar çocuklarıyla, aileleriyle birlikte gelip orada eğleniyor ve vakit geçiriyorlar. Malatya’nın sosyal yapısında da belki şunu sağladı Malatyapark, daha önceleri Gaziantep’e giden, Kayseri’ye giden, büyükşehirlere gitmek durumunda kalan Malatyalı hemşerilerimiz şuanda oralara gitme ihtiyacını hissetmiyorlar. Hatta Malatya’nın dışında Adıyaman, Elazığ ve çevre illerden Malatya’ya geliyorlar. Malatyapark Avrupa’da yılın AVM’si seçildi. Mimarisi ve nezih ortamı ile Avrupa’da sıralamaya giren bir AVM’yiz. Malatyalıların sevgisi artarak devam edecek” dedi.

Malatya Girişim Grubu’nun satın almış olduğu eski hal binasının bulunduğu alana 4 bin kişilik yurt yapması ile ilgili proje hakkında ise Başdemir, “Biliyorsunuz, yönetim kurulu başkanımız Erman Ilıcak. Erman Ilıcak projelerimizde lokomotif görev yürütüyor. Erman Ilıcak, sadece Malatya’nın değil, Türkiye’nin medar-ı iftiharı. Malatya’daki yeni projelerimizde katkıları olacak. Görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki zaman içinde bu hususta müjdeli haberleri vereceğiz” dedi.

Başdemir, “Malatya Girişim Grubu, Malatyalılara verdiği sözü tuta tuta gidiyor. İlk gün ne dediysek, Malatya’ya demiştik ki “200 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız.’ Bunların bir kısmını yaptık, geri kalan kısmını da yakın bir zamanda başlayacağız. Malatya’da gerçekten ihtiyaç duyulan, Malatya’nın ekonomik ve sosyal hayatını daha yukarılara doğru taşıyacağız. Bu müjdeli haberleri de yakın bir zamanda Erman Ilıcak bey detaylı olarak açıklayacak” diye konuştu.

Malatya Girişim Grubu’nun hastane projesi ile ilgili olarak yaşanan sürecide açıklayan Başdemir, “Sağlık bizim çok bilmediğimiz bir alan, farklı bir alan. Biz bu konularda Türkiye’nin farklı sağlık kuruluşları ile görüşmeler yaptık. Onlar Malatya’da ruhsat alamadıklarını, yatırım için Malatya’nın şuanda uygun olmadığını, kanuni şartların uygun olmadığını söyleyince, o zamanda ruhsat alamayınca mecburen biz çok istememize rağmen 5 yıldızlı, Ankara ve İstanbul’daki hastaneleri aratmayacak çok güzel hastane yapmak istiyorduk. Kanuni bir engel çıkınca bu projeyi şimdilik erteledik. Ama bu proje yerine yine Malatya’nın ihtiyacı olan güzel projeler yapacağız. Ancak bu kısmı Erman Ilıcak Bey, yakın bir zamanda açıklayacaktır” dedi.