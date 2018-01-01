‘Sefa’ Malatya’da Yeni Yılın İlk Bebeği

Malatya’da 2018 yılının ilk bebeği Hülya ve İrfan Yiğit’in erkek çocukları olarak dünyaya gelen ‘Sefa’ oldu.

Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum bölümünde saat 00.05’te normal doğumla 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren 39 yaşındaki Hülya Yiğit, eşi 39 yaşındaki İrfan Yiğit ile yeni yılın ilk dakikalarında bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirten Hülya Yiğit, “Mutluyum, çok şükür sağlıklı doğdu. Yılın ilk bebeği oldu. Bizim için önemli olan sağlıklı doğması. Bebeğimizin ismini Sefa koyduk” dedi.

Anne Yiğit, yeni yılın ilk bebekleriyle birlikte 2018’de barış dileğinde bulunarak, “Sağlık, huzur, barış istiyoruz. Son zamanlarda ortalığın sakinleşmesini istiyoruz. Barış olsun dünyada. Çocuklar sefalet çekmesin, hepsi huzurlu, mutlu olsun, sağlıklı büyüsünler istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni yıla bebekleriyle birlikte girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten baba İrfan Yiğit ise “Güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. Önemli olan bizim için sağlıklı olması. İnşallah vatan ve millet için hayırlı bir evlat olur. 14 yıllık evliyiz, dördüncü çocuğumuz” dedi.

Baba Yiğit, yeni yıldan beklentilerinin ise tüm dünyada huzur, barış, mutluluk, sağlık olması ve savaşların son bulması olduğunu söyledi.

Kadın Doğum Uzmanı Doktor Barış Çıplak da, “Yeni yılın ilk bebeğini normal bir doğumla dünyaya getirtmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sağlık, barış, mutluluk temenni ediyoruz herkese öncelikle ailemize, yeni bebeğimize ve bütün dünyaya. Bebeğimiz 3 kilo civarında doğdu. Bir sıkıntı olmadı. Zaten dördüncü gebelikti, bir sıkıntı olmadan normal doğum gerçekleşti” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi