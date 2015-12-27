Yer Sofrasında İftar

Vali ve eşi ile yardımcısı, bazı daire müdürleri Perşembe günü iftara Tecde Kayalık’ta oturan Demir ailesine konuk oldular.

Konuya ilişkin olarak Valilik Basın Bürosu’nca yayınlanan bülten şöyle:

“Vali Halil İbrahim Daşöz dün akşam iftarını Tecde Mahallesi Kayalık sokakta ikamet eden bir aileyle birlikte açtı.

5 Çocuk sahibi Hamide ve Hasan Demir ailesine konuk olan Vali Halil İbrahim Daşözle birlikte eşi Nilgün Daşöz, Vali Yardımcısı İnci Sezer Becel, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Konan ve Valilik Özel Kalem Müdürü Yücel Korkmaz da hazır bulundu.

Yemek sonrası aileyle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Vali Halil İbrahim Daşöz, ailenin eğitim sağlık ve barınma ihtiyaçları için gerekli yardımın devam edeceğini belirtti.”

ÇANKAYA’DA İFTAR..

Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bugün şehit ailelerine vereceği iftar yemeğine Malatya’dan 3 şehit ailesi katılacak.

Diyarbakır Dicle’de 15 Mayıs 2008 tarihinde şehit olan Uzman Çavuş Suat Özcan, Şırnak’ta 7 Aralık 2007’de şehit olan Asbsubay Çavuş İbrahim Ahmet Sarıoğlu ve Kuzey Irak’ta 24 Şubat 2008 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Murat Doğru’nun aileleri, Malatya Valililiği Yazıişleri Müdürü Durmuş Doğan’ın refakatinde Ankara’ya gitti.

Şehit ailelerinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, bugün şehit ailelerine vereceği iftar yemeğine katıldıktan sonra dönecekleri kaydedildi.