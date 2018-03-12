Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Yeşilay Haftası dolayısıyla, Yeşilay Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi.

Yeşilay Derneğinin hedefine dikkat çekmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen turnuva Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç Merkezinde yapıldı. İki gün süren ve üç kategoride oynanan yarışmada derece giren sporcular şöyle oluştu:

Küçükler

1-Onur Gökşen

2-Ahmet Eğlen

3-Ecrin Alkan

Yıldızlar

1-Battal Barış Çıplak

2-Ömer Taha Ekici

3-Yasin Ünsal

Açık

1-Feyzaullah Çitil

2-Giray Işıkver

3-Eymen Akbayır.

Yeni Malatya Gazetesi