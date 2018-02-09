Yeşilyurt Meclisi Toplandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısı 2.Oturumunda komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladıktan sonra Şubat Ayı çalışmalarını tamamladı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Vekili Sadin Şahin Başkanlığında gerçekleşen 2.Oturum toplantısında öncelikle açılış ve yoklama yapılırken ardından 06 Şubat 2018 tarihli 1.Oturum Toplantısı karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Çarmuzu Mahallesinde enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 5975 ada 2 nolu parselin kuzeydoğu köşesinin trafo alanı olarak ayrılması yönünde hazırlatılan imar planı tadilatı talebini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İnşaat Taahhüt Gıda Ltd. Şti firması adına hisseli olan dükkân vasıflı taşınmazların trampa yoluyla tam hisseli hale getirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu oy birliğiyle kabul etti.

MART AYI TOPLANTISI 6 MART’TA

Gündemdeki dokuz maddenin ertelenmesine karar verdikten sonra Şubat ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 06 Mart 2018 Salı günü saat 14:00’da yeniden bir araya gelerek Mart Ayı olağan toplantısını gerçekleştirecek.

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